Украина нанесла 25 ударов по воротам Казахстана, трижды попав в каркас

Сборная Украины сыграла отборочный матч ЧМ-2022 против Казахстана .

Поединок закончился со счетом 2:2.

Украинцы за нанесли 25 ударов по воротам, при этом трижды попав в створ ворот (две штанги и перекладина). В створ пришлись 9 из 25 ударов, 7 ударов мимо, а 9 были заблокировали.

Казахи ответили 11 ударами: 6 в створ, 3 мимо и 2 заблокированных.

Владение мячом составило 60% против 40 в пользу команды Петракова.