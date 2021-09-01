Национальная сборная Украины
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Украина нанесла 25 ударов по воротам Казахстана, трижды попав в каркас
У казахов - 11 ударов по воротам
Сборная Украины сыграла
Поединок закончился со счетом 2:2.
Украинцы за нанесли 25 ударов по воротам, при этом трижды попав в створ ворот (две штанги и перекладина). В створ пришлись 9 из 25 ударов, 7 ударов мимо, а 9 были заблокировали.
Казахи ответили 11 ударами: 6 в створ, 3 мимо и 2 заблокированных.
Владение мячом составило 60% против 40 в пользу команды Петракова.
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Комментарии (7)
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Червяк (Донецкая)
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Spokoyno (Київ)
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Dimitrius IX (Экс-Харьков)
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Соколов (Никополь)
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SeventyFour (Phoenix)
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Григорий Листопадов
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Григорий Листопадов
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