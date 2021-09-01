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Национальная сборная Украины

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Украина нанесла 25 ударов по воротам Казахстана, трижды попав в каркас

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

У казахов - 11 ударов по воротам

Украина нанесла 25 ударов по воротам Казахстана, трижды попав в каркас

Новина українською

Сборная Украины сыграла отборочный матч ЧМ-2022 против Казахстана.

Поединок закончился со счетом 2:2.

Украинцы за нанесли 25 ударов по воротам, при этом трижды попав в створ ворот (две штанги и перекладина). В створ пришлись 9 из 25 ударов, 7 ударов мимо, а 9 были заблокировали.

Казахи ответили 11 ударами: 6 в створ, 3 мимо и 2 заблокированных.

Владение мячом составило 60% против 40 в пользу команды Петракова.

Украина нанесла 25 ударов по воротам Казахстана, трижды попав в каркас - изображение 1
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В статье: Украина Казахстан
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Комментарии (7)
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Червяк (Донецкая)
01.09.2021 в 20:39
Выводы: игроки родившиеся в СССР, т.е. Пятов, Кривцов, Степаненко, Сидорчук, Ярмоленко, Коноплянка, Караваев едут сразу к своим семьям. Не потому что плохо играют, а потому что нужно приобретать опыт молодым. Петраков, как никто, знает кому именно. Пусть с Францией играют они. Ну может одного в роли дядьки оставить
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+1
0
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Spokoyno (Київ)
01.09.2021 в 20:22
Ну що тут? Якість гравців атаки чи голкіпера? Чи скоріш і те, і інше!
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0
0
Dimitrius IX (Экс-Харьков)
01.09.2021 в 19:37
Обычно такие такие матчи между четвертьфиналистом Евро и 100500 командой рейтинга фифа проходят так: в первом тайме забивают пару голов, потом выходят на второй, возят мяч, убивают время. Мы, болельщики весь второй тайм спим под телевизором. Потом минуте на 90 забивают третий гол, а может и нет. Все. Финальный свисток. Дежурный матч окончен. Три очка на опыте в кармане. Вме сделали на классе. Мы просыпаемся. Празднуем. И тд. А тут, кучу моментов разбазариваем, казахи нам какие-то полумоменты забивают. Результата нет. Игра вроде бы и есть, но толку в итоге? Вообщем у сборной нет класса. Такие игры нужно вывозить без вопросов. И тренеры тут не причём. Что то с психологией. И опять таки нет класса. Прошлый отбор мы совершенно по другому играли. Куда все делось?
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+3
0
Соколов (Никополь)
01.09.2021 в 19:31
Поедут туристами.....стадо коиаоногих баранов
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0
0
avatar
SeventyFour (Phoenix)
01.09.2021 в 19:27
Счет какой? Толку от этой статистики? Забьют 5 , оборона проходная, столько же пропустят.
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+3
0
Григорий Листопадов
01.09.2021 в 19:27
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+2
0
Григорий Листопадов
01.09.2021 в 19:26
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+1
0


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