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Автор дубля в ворота Украины посвятил свои голы почившей бабушке
Руслан Валиуллин рассказал о матче с Украиной
vesti.kz
Игрок сборной Казахстана Руслан Валиуллин, который сделал дубль в ворота сборной Украины в
— Игра, вы сами видели, сложилась очень тяжело. Мы пропустили два раза и пришлось отыгрываться. Для меня всегда честь выступать за сборную, тем более, это были мои первые мячи за сборную. Очень приятно, я горд. Хотел бы посвятить их моей бабушке, потому что позавчера ее не стало. Я посвящаю свои мячи моей бабушке. Спасибо всем за поддержку.
— Каково было играть в присутствии болельщиков? Соскучились по этой атмосфере?
— Да. В условиях карантина мы играли в чемпионате без болельщиков, было тяжело, не чувствовалась поддержка. Но сегодня, благодаря тому, что были наши болельщики, мы чувствовали эту поддержку, они нам задавали импульс, вдохновляли нас идти вперед и не отступать. Поэтому мы играли до конца. Из-за этого мы вырвали ничью в конце матча. Это их заслуга тоже.
— В первом тайме вы активно участвовали в атаке. Это была установка тренера?
— Конечно, нам тренер Талгат Маруанович всегда говорит играть в футбол, не бояться, не сидеть сзади. По возможности мы всегда стараемся играть вперед, не держать сзади мяч. Он сказал не отсиживаться. Вся наша философия теперь будет строиться на игре вперед, не боясь.
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