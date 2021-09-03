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Сборная Украины провела предматчевую тренировку перед Францией - ФОТО
Матч уже в субботу
Фото Павла Кубанова - УАФ
В четверг, 3 сентября,
В предигровой тренировке приняли участие 25 игроков: Виталий Буяльский, у которого повреждение приводящей мышцы, покинул расположение сборной сегодня, а вот дисквалифицирован на матч с французами Александр Зинченко провел с командой все занятия.
Традиционно тренировки за день до игры в первую очередь имело целью наработки игровых моделей на завтрашний матч. Также игроки выполняли задания на скорость принятия решений.
Отработав час на поле, команда вернулась в отель "Опера". Уже там тренерский штаб примет окончательное решение по заявке и стартовый состав на завтрашнюю игру.
Напомним, что поединок отбора ЧМ-2022 Украина – Франция состоится в субботу 4 сентября и начнется в 21:45.
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