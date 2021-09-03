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Национальная сборная Украины

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Сборная Украины провела предматчевую тренировку перед Францией - ФОТО

Национальная сборная Украины
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Матч уже в субботу

Сборная Украины провела предматчевую тренировку перед Францией - ФОТО

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

В четверг, 3 сентября, сборная Украины на НСК "Олимпийский" провела предматчевую тренировку перед поединком отбора ЧМ-2022 с Францией.

В предигровой тренировке приняли участие 25 игроков: Виталий Буяльский, у которого повреждение приводящей мышцы, покинул расположение сборной сегодня, а вот дисквалифицирован на матч с французами Александр Зинченко провел с командой все занятия.

Традиционно тренировки за день до игры в первую очередь имело целью наработки игровых моделей на завтрашний матч. Также игроки выполняли задания на скорость принятия решений.

Отработав час на поле, команда вернулась в отель "Опера". Уже там тренерский штаб примет окончательное решение по заявке и стартовый состав на завтрашнюю игру.

Напомним, что поединок отбора ЧМ-2022 Украина – Франция состоится в субботу 4 сентября и начнется в 21:45.

Сборная Украины провела предматчевую тренировку перед Францией - ФОТО - изображение 1Сборная Украины провела предматчевую тренировку перед Францией - ФОТО - изображение 2Сборная Украины провела предматчевую тренировку перед Францией - ФОТО - изображение 3Сборная Украины провела предматчевую тренировку перед Францией - ФОТО - изображение 4Сборная Украины провела предматчевую тренировку перед Францией - ФОТО - изображение 5Сборная Украины провела предматчевую тренировку перед Францией - ФОТО - изображение 6

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В статье: Украина Франция
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Источник:
УАФ

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