Сборная Украины провела предматчевую тренировку перед Францией - ФОТО

В четверг, 3 сентября, сборная Украины на НСК "Олимпийский" провела предматчевую тренировку перед поединком отбора ЧМ-2022 с Францией.

В предигровой тренировке приняли участие 25 игроков: Виталий Буяльский, у которого повреждение приводящей мышцы, покинул расположение сборной сегодня, а вот дисквалифицирован на матч с французами Александр Зинченко провел с командой все занятия.

Традиционно тренировки за день до игры в первую очередь имело целью наработки игровых моделей на завтрашний матч. Также игроки выполняли задания на скорость принятия решений.

Отработав час на поле, команда вернулась в отель "Опера". Уже там тренерский штаб примет окончательное решение по заявке и стартовый состав на завтрашнюю игру.

Напомним, что поединок отбора ЧМ-2022 Украина – Франция состоится в субботу 4 сентября и начнется в 21:45.