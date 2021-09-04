Шевченко: Довольны Евро, но могли сыграть лучше

Довольны / не довольны ... но не могли. Команда не выдержала соревновательного темпа ... посыпался Ярмола, посыпалась вся команда. Очень мало (неоправданно) замен, варьирования составом ... и черт тебя дёрнул с этой месячной предстартовой подготовкой, совсем пацанов загонял. Потому и расчет был - 3 матча, выход из группы - на большее в расчет и не входило ...