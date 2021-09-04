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Национальная сборная Украины

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Шевченко: Довольны Евро, но могли сыграть лучше

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Экс-коуч нашей сборной поделился мыслями насчет результатов ЧЕ

Шевченко: Довольны Евро, но могли сыграть лучше

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги Евро-2020 для нашей команды.

"Конечно, мы довольны, но могли сыграть лучше. Почему не удалось? В первую очередь, наверное, травмы ведущих игроков. Пошла смена поколений, нехватка Коноплянки – игрока, который имел очень большой вес для нас.

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По ходу нам пришлось менять систему игры. Когда мы не имели наших вингеров, нам приходилось лавировать – играли в 5-3-2. Эти все схемы мы использовали, потому что видели, какой у команды потенциал", – рассказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Евро-2020
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Источник:
Tribuna

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Комментарии (8)
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Hedgehog.Serge (Маріуполь)
04.09.2021 в 19:45
Так вот оно что оказывается - без Коноплянки не смогли нормально играть(((
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Hanter44 (Baburka)
04.09.2021 в 19:39
Это кто же остался довольным?
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Американец 2000
04.09.2021 в 19:36
Идиот (((((((((((((((((
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0
-1
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2.dc (Николаев)
04.09.2021 в 19:00
Довольны / не довольны ... но не могли. Команда не выдержала соревновательного темпа ... посыпался Ярмола, посыпалась вся команда. Очень мало (неоправданно) замен, варьирования составом ... и черт тебя дёрнул с этой месячной предстартовой подготовкой, совсем пацанов загонял. Потому и расчет был - 3 матча, выход из группы - на большее в расчет и не входило ...
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0
0
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djeff2015 (Запорожье)
04.09.2021 в 18:49
извращенец.
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+1
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Американец 2000
04.09.2021 в 19:53
Нет , просто долбо....б (((((((((((((((((
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0
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download1 (huyersk)
04.09.2021 в 18:39
якби не маринував гравців два місяця на базі, як у армії
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+1
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ВиктАн
04.09.2021 в 18:36
Чем довольны? Одной игрой против шведов и фсе!!!
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0
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