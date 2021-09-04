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Шевченко: Довольны Евро, но могли сыграть лучше
Экс-коуч нашей сборной поделился мыслями насчет результатов ЧЕ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги Евро-2020 для нашей команды.
"Конечно, мы довольны, но могли сыграть лучше. Почему не удалось? В первую очередь, наверное, травмы ведущих игроков. Пошла смена поколений, нехватка Коноплянки – игрока, который имел очень большой вес для нас.
По ходу нам пришлось менять систему игры. Когда мы не имели наших вингеров, нам приходилось лавировать – играли в 5-3-2. Эти все схемы мы использовали, потому что видели, какой у команды потенциал", – рассказал Шевченко.
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