Герой футбольного дня. Николай Шапаренко

Как же все-таки вырос Шапаренко за последний год!

От длинноволосого мальчика, который внезапно ворвался в основной состав при Хацкевиче и загипнотизировал полузащиту "Лацио", не осталось и следа. Исчез также и неуверенный в себе юниор, едва не ставший жертвой отсутствия тренерских талантов у Михайличенко.

Сегодня Николай - это современный, мастеровитый и тонко понимающий игру полузащитник, исполняющий к тому же гигантский объем черновой работы.

После вчерашнего матча с Францией Адриен Рабьо, оппонент Шапаренко с той стороны, признал, мол, Украина - сильная команда, ничья с ней не зазорна. Это комплимент всем сине-желтым, но опорной зоне - особенно. Гениальный Поль Погба за 90 минут нашел всего одну брешь в наших оборонительных порядках, выведя на ворота Антони Марсьяля. Больше ничего не было, хотя Франция играла в три центрхава, а Украина - в два.

И при такой нагрузке в обороне Шапаренко постоянно разгонял наши контратаки, постоянно играл вперед, финтил и врывался между линиями.

В сборной Украины вчера только один футболист владел мячом больше хавбека "Динамо" - это защитник Николай Матвиенко. При этом Шапа закончил матч с 96% точных передач и всего дважды потерял мяч на ведении.

Гол, с утра облетевший хайлайты по всей Европе, не был случайным - Шапаренко на него наиграл. Вчера он, казалось, добегал до всех мячей, вот и в моменте с прострелом Яремчука тоже оказался, где надо. Ну а пробить он всегда умел - правая нога у полузащитника хороша.

А ведь знаете, что? Если бы не желтая Зинченко в Казахстане, со старта в центре поля вышел бы именно он, а Шапаренко появился бы на поле где-то после 70-й минуты - как мы уже поняли, Петраков не фанат ранних замен. И что тогда? Гадать, каким был бы результат, бессмысленно, но одно понятно точно - Украина играла бы медленнее.

【Ukraine????????ーFrance????????】



①Ukraine block is compact 541.



②Side without ball SH takes position "IH marking"

So center area become numerical advantage



③France want to use between 2line especially Griezmann

→but they can't



④Digne is high

Rabiot is inner.didn't work#UKRFRA pic.twitter.com/Lyh5GvFxUW