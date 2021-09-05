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Петраков оставил на матч против Чехии 19 игроков
Игра против чехов - 8-го сентября
И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков оставил на товарищеский матч против Чехии 19 игроков.
Ранее, лагерь главной команды страны покинули Пятов, Матвиенко, Степаненко, Сидорчук, Забарный, Цыганков, Миколенко и Малиновский. В свою очередь в главную команду страны вызвали Коноплю, Кочергина и Булецу.
Вратари: Ризнык, Бойко
Защитники: Кривцов, Корниенко, Конопля, Караваев, Тымчик, Сирота, Соболь, Качараба
Полузащитники: Шапаренко, Булеца, Кочергин, Ярмоленко, Зубков, Макаренко, Зинченко
Нападающие: Яремчук, Сикан
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