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Петраков оставил на матч против Чехии 19 игроков

Национальная сборная Украины
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Игра против чехов - 8-го сентября

Петраков оставил на матч против Чехии 19 игроков

Новина українською

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков оставил на товарищеский матч против Чехии 19 игроков.

Ранее, лагерь главной команды страны покинули Пятов, Матвиенко, Степаненко, Сидорчук, Забарный, Цыганков, Миколенко и Малиновский. В свою очередь в главную команду страны вызвали Коноплю, Кочергина и Булецу.

Вратари: Ризнык, Бойко

Защитники: Кривцов, Корниенко, Конопля, Караваев, Тымчик, Сирота, Соболь, Качараба

Полузащитники: Шапаренко, Булеца, Кочергин, Ярмоленко, Зубков, Макаренко, Зинченко

Нападающие: Яремчук, Сикан

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В статье: Украина Александр Петраков
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