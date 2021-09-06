Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Женская сборная Украины проведет спарринг с Турцией
Игра состоится 21 сентября
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Футбольные ассоциации Украины и Турции достигли договоренности о проведении матча между национальными женскими сборными двух стран.
Поединок состоится 21 сентября в Киеве на НТК им. В. Банникова и начнется в 19:00.
Эта игра пройдет в рамках учебно-тренировочного сбора национальной женской сборной Украины с 13 по 22 сентября, во время которого "сине-желтые" будут готовиться к квалификационному турниру ЧМ-2023
21 и 26 октября женская команда проведет два домашние матча - со сборными Фарерских островов и Испании. Затем женской сборной предстоит два выездных поединка: против Шотландии (26 ноября) и Венгрии (30 ноября).
Популярное сейчас
- Известно, из-за чего Миколенко покинул расположение сборной
- InStat определил лучшего игрока сборной Украины в матче против Франции
- Павелко пообещал солидную премию сборной Украины за ничью против Франции
- Украина – Франция 1:1. Равный бой с чемпионами мира
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО
Новости по теме
- 16:15 Весь спорт С претензиями на прорыв. Что нужно знать о старте сборной Украины на ЧЕ по волейболу?
- 21:31 Украинские Павелко отправился в США, где обсудил возможность проведения товарищеских матчей
- 09:53 Весь спорт Президент ФБУ: Джима после медали в супер-спринте должна почувствовать уверенность в собственных силах