  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Женская сборная Украины проведет спарринг с Турцией
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Женская сборная Украины проведет спарринг с Турцией

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Игра состоится 21 сентября

Женская сборная Украины проведет спарринг с Турцией

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Футбольные ассоциации Украины и Турции достигли договоренности о проведении матча между национальными женскими сборными двух стран.

Поединок состоится 21 сентября в Киеве на НТК им. В. Банникова и начнется в 19:00.

Эта игра пройдет в рамках учебно-тренировочного сбора национальной женской сборной Украины с 13 по 22 сентября, во время которого "сине-желтые" будут готовиться к квалификационному турниру ЧМ-2023

21 и 26 октября женская команда проведет два домашние матча - со сборными Фарерских островов и Испании. Затем женской сборной предстоит два выездных поединка: против Шотландии (26 ноября) и Венгрии (30 ноября).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Женская сборная Украины по футболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...