Женская сборная Украины проведет спарринг с Турцией

Футбольные ассоциации Украины и Турции достигли договоренности о проведении матча между национальными женскими сборными двух стран.

Поединок состоится 21 сентября в Киеве на НТК им. В. Банникова и начнется в 19:00.

Эта игра пройдет в рамках учебно-тренировочного сбора национальной женской сборной Украины с 13 по 22 сентября, во время которого "сине-желтые" будут готовиться к квалификационному турниру ЧМ-2023

21 и 26 октября женская команда проведет два домашние матча - со сборными Фарерских островов и Испании. Затем женской сборной предстоит два выездных поединка: против Шотландии (26 ноября) и Венгрии (30 ноября).