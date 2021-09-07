Чехия - Украина: где и когда смотреть контрольный матч национальной сборной

Проведя обязательную программу, в виде двух матчей отбора на Чемпионат мира 2022, украинская сборная сыграет контрольный матч. На выезде. Против полюбившейся многим Чехии, дошедшей до четвертьфинала Евро-2020. В среду у Александра Петракова будет возможность добыть свою первую во главе национальной команды, а у некоторых футболистов дебютировать в составе сборной Украины.

С одной стороны, результат товарищеского матча никогда не представлял никакой ценности. С другой, Украина и Чехия в последних встречах смотрелись не совсем убедительно, а потому положительный результат в среду может стать фундаментом для будущих побед.

Матч Чехия - Украина пройдет в среду, восьмого сентября. Начало игры в 21:45. Трансляция матча запланирована на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". Помимо этого, игру можно будет увидеть в Интернете на платформах Oll.tv, MEGOGO, sweet.tv, Киевстар ТВ, Vodafone TV, Воля ТВ.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Чехия - Украина на UA-Футбол >>