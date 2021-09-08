Полузащитник сборной Чехии: К матчу с Украиной готовимся очень серьезно

Полузащитник сборной Чехии Томаш Соучек поделился ожиданиями от товарищеского матча против Украины.

"Да, это контрольный матч, но готовимся как к официальной встрече. Нас ждет сложный соперник.

Да и вообще для каждого вызванного на матч большая честь играть за Чехию. Поэтому ко встрече с Украиной подходим очень серьезно", – сказал Соучек.