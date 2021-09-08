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Полузащитник сборной Чехии: К матчу с Украиной готовимся очень серьезно
Спарринг между сборными состоится сегодня, 8 сентября
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine/ Автор - Thomas Eisenhuth
Полузащитник сборной Чехии Томаш Соучек поделился ожиданиями от товарищеского матча против Украины.
"Да, это контрольный матч, но готовимся как к официальной встрече. Нас ждет сложный соперник.
Да и вообще для каждого вызванного на матч большая честь играть за Чехию. Поэтому ко встрече с Украиной подходим очень серьезно", – сказал Соучек.
Напомним, контрольная игра Чехия - Украина состоится сегодня, 8 сентября в Пльзене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.
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