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Полузащитник сборной Чехии: К матчу с Украиной готовимся очень серьезно

Национальная сборная Украины
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Спарринг между сборными состоится сегодня, 8 сентября

Полузащитник сборной Чехии: К матчу с Украиной готовимся очень серьезно

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine/ Автор - Thomas Eisenhuth

Новина українською

Полузащитник сборной Чехии Томаш Соучек поделился ожиданиями от товарищеского матча против Украины.

"Да, это контрольный матч, но готовимся как к официальной встрече. Нас ждет сложный соперник.

Да и вообще для каждого вызванного на матч большая честь играть за Чехию. Поэтому ко встрече с Украиной подходим очень серьезно", – сказал Соучек.

Напомним, контрольная игра Чехия - Украина состоится сегодня, 8 сентября в Пльзене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45.

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В статье: Украина Чехия Томаш Соучек
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Источник:
ТК Футбол

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