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Герега: Административная должность Шевченко в УАФ? На сегодня – это невозможно
Работа Андрея Николаевича в УАФ в ближайшее время не планируется
Getty Images / Global Images Ukraine
Вице-президент УАФ Александр Герега высказал свое мнение, почему Андрей Шевченко не продлил контракт со
— Есть информация, что Андрей Шевченко может сменить тренерскую деятельность на кресло УАФ. Насколько это правда?
— Я бы не хотел собирать сплетни. На сегодняшний день – это невозможно.
— Почему невозможно?
— Это серьезная профессиональная организация. Павелко выстраивал эту работу не один год. Он вложил массу усилий. На сегодняшний день руководство европейского футбола доверяет не только нашему руководителю, но и в целом к Украине есть позитивное отношение. Это заслуга нашего президента федерации.
— Почему ушел Шевченко?
— Отвечу банально – закончился контракт, и так далее. Глава федерации имел все основания его не продолжать, но это как бы внутренние... Как раз президента федерации и главного тренера... Возможно, наверное, определенные моменты...
Шевченко, на будущее, нужен классный имидж. Сейчас у него прекрасный имидж. Он собирается быть тренером в европейском клубе, а может и в сборной Италии когда-то.
Эти победы дают ему плюс. Не хочется говорить не за позитив, который дал бы ему большой минус. На сегодняшний день Шевченко на большом плюсе.
— Не позитив, это возможный проваленный отбор на ЧМ-2022? Это могло бы испортить его имидж?
— Сто процентов.
— Он говорил, что не хотел уходить из сборной.
— Много вещей, которые решаются в чисто людских отношениях. Вот и все.
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