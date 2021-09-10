Герега: Административная должность Шевченко в УАФ? На сегодня – это невозможно

Вице-президент УАФ Александр Герега высказал свое мнение, почему Андрей Шевченко не продлил контракт со сборной Украины .

— Есть информация, что Андрей Шевченко может сменить тренерскую деятельность на кресло УАФ. Насколько это правда?

— Я бы не хотел собирать сплетни. На сегодняшний день – это невозможно.

— Почему невозможно?

— Это серьезная профессиональная организация. Павелко выстраивал эту работу не один год. Он вложил массу усилий. На сегодняшний день руководство европейского футбола доверяет не только нашему руководителю, но и в целом к Украине есть позитивное отношение. Это заслуга нашего президента федерации.

— Почему ушел Шевченко?

— Отвечу банально – закончился контракт, и так далее. Глава федерации имел все основания его не продолжать, но это как бы внутренние... Как раз президента федерации и главного тренера... Возможно, наверное, определенные моменты...

Шевченко, на будущее, нужен классный имидж. Сейчас у него прекрасный имидж. Он собирается быть тренером в европейском клубе, а может и в сборной Италии когда-то.

Эти победы дают ему плюс. Не хочется говорить не за позитив, который дал бы ему большой минус. На сегодняшний день Шевченко на большом плюсе.

— Не позитив, это возможный проваленный отбор на ЧМ-2022? Это могло бы испортить его имидж?

— Сто процентов.

— Он говорил, что не хотел уходить из сборной.

— Много вещей, которые решаются в чисто людских отношениях. Вот и все.