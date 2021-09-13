Рафаилов: Все, что в последнее время происходит вокруг сборной, имеет очень сильную разрушительную силу

Бывший генеральный директор " Зари " Сергей Рафаилов высказался по поводу конфликта Александра Петракова и Руслана Малиновского.

"Я не владею полностью информацией, что же там произошло. Для этого лучше было бы поговорить с самим Русланом. На данный же момент мы знаем лишь о том, что сказал тренер. С Малиновским я давно не разговаривал, но могу сказать, что знаю о нем по прошлым нашим взаимоотношениям. Он очень порядочный, дисциплинированный и целеустремленный человек.

Руслан всегда с уважением относился к старшим — к друзьям, членам команды, тренерам и футболистам. Это факт.

Все, что в последнее время происходит вокруг нашей сборной и украинского футбола в целом, действительно имеет очень сильную разрушительную силу. До того, как на роль главного тренера национальной команды был назначен Петраков, отношения между его предшественником Андреем Шевченко и президентом УАФ Андреем Павелко были "чмоки-чмоки", "обнимашки", и вдруг: раз — и эти люди разбежались. Потому многое в этом деле непонятно", - сказал Рафаилов.