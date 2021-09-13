  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Рафаилов: Все, что в последнее время происходит вокруг сборной, имеет очень сильную разрушительную силу
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рафаилов: Все, что в последнее время происходит вокруг сборной, имеет очень сильную разрушительную силу

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

За последнее время сборную сотрясают куча скандалов

Рафаилов: Все, что в последнее время происходит вокруг сборной, имеет очень сильную разрушительную силу

Новина українською

Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов высказался по поводу конфликта Александра Петракова и Руслана Малиновского.

"Я не владею полностью информацией, что же там произошло. Для этого лучше было бы поговорить с самим Русланом. На данный же момент мы знаем лишь о том, что сказал тренер. С Малиновским я давно не разговаривал, но могу сказать, что знаю о нем по прошлым нашим взаимоотношениям. Он очень порядочный, дисциплинированный и целеустремленный человек.

Руслан всегда с уважением относился к старшим — к друзьям, членам команды, тренерам и футболистам. Это факт.

Все, что в последнее время происходит вокруг нашей сборной и украинского футбола в целом, действительно имеет очень сильную разрушительную силу. До того, как на роль главного тренера национальной команды был назначен Петраков, отношения между его предшественником Андреем Шевченко и президентом УАФ Андреем Павелко были "чмоки-чмоки", "обнимашки", и вдруг: раз — и эти люди разбежались. Потому многое в этом деле непонятно", - сказал Рафаилов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Сергей Рафаилов Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Александр Петраков
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Serega1111 (Киев)
13.09.2021 в 22:58
Как же, как же.. Без "авторитетного" мнения этого старого пердуна мы бы не прожили
Ответить
0
0
avatar
2.dc (Николаев)
13.09.2021 в 22:46
Надо бы отдать должное новостному Порталу, который с маниакальным упорством пытается протащить Чела, которому давным-давно уже и некому, и незачем, да и просто нечего сказать …
Ответить
0
0
androma (Вересневе)
13.09.2021 в 22:39
Вы бы хоть Малиновскому сообщили, а то Руслан наверно и не догадывается что у него там конфликт в сборной. Да и очень интересно что думает по поводу конфликта в сборной Ира Морозюк, Миля и особенно та крашенная что в милином клипе.
Ответить
+1
0
avatar
armik (Киев)
13.09.2021 в 21:28
Что там непонятного.Все упирается в деньги, потому сборную должен тренировать на общественных началах клубный тренер.Во вторых необходимо устранить влияние на тренера агентов, стремящихся проводить на базе сборной выставочные матчи своих девочек на выданье, в ущерб результату и престижу страны
Ответить
0
-3
Лекарь (село Дарница)
13.09.2021 в 21:43
Глупость
Ответить
0
0
avatar
2.dc (Николаев)
13.09.2021 в 22:20
Ессно МИНУС. Это какая-то взбаламошная "теория заговоров". Извини дружок, но похоже, ты сам создал себе некий выдуманный мир, и сам же в него поверил …)
Ответить
0
0
avatar
armik (Киев)
13.09.2021 в 22:36
Хорошо вам, дятлам - деньги не нужны
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...