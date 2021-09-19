Миколенко: После игры с Португалией Роналду сказал, что я был самый жесткий

Фланговый защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко вспомнил победу национальной сборной Украины над Португалией в матче в отборе Евро-2020.

"После матча с Португалией я очень устал. Это тот момент, когда ты не успеваешь испугаться. Та игра была очень сильной, но я тогда очень устал, прежде всего головой. Тогда Бернарду Силва повозил прилично.

У Роналду после игры спросили, кто был самым жестким. Он сказал, что левый защитник. Я не сильно жесткий защитник, как по мне, но было приятно услышать это", - рассказал Миколенко.