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Миколенко: После игры с Португалией Роналду сказал, что я был самый жесткий
Виталий рассказал о матче квалификации на Евро-2020 против португальцев
Фланговый защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко вспомнил победу национальной сборной Украины над Португалией в матче в отборе Евро-2020.
"После матча с Португалией я очень устал. Это тот момент, когда ты не успеваешь испугаться. Та игра была очень сильной, но я тогда очень устал, прежде всего головой. Тогда Бернарду Силва повозил прилично.
У Роналду после игры спросили, кто был самым жестким. Он сказал, что левый защитник. Я не сильно жесткий защитник, как по мне, но было приятно услышать это", - рассказал Миколенко.
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