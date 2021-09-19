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Миколенко: После игры с Португалией Роналду сказал, что я был самый жесткий

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Виталий рассказал о матче квалификации на Евро-2020 против португальцев

Миколенко: После игры с Португалией Роналду сказал, что я был самый жесткий

Новина українською

Фланговый защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко вспомнил победу национальной сборной Украины над Португалией в матче в отборе Евро-2020.

"После матча с Португалией я очень устал. Это тот момент, когда ты не успеваешь испугаться. Та игра была очень сильной, но я тогда очень устал, прежде всего головой. Тогда Бернарду Силва повозил прилично.

У Роналду после игры спросили, кто был самым жестким. Он сказал, что левый защитник. Я не сильно жесткий защитник, как по мне, но было приятно услышать это", - рассказал Миколенко.

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В статье: Виталий Миколенко
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Источник:
BurBuzz

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Комментарии (4)
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Tenma7 (Чернигов)
19.09.2021 в 22:54
А что Пукки сказал, после матча с Украиной?)
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.09.2021 в 22:18
))))))))))) Виталька - печалька!
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0
-2
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Динамiт (Василькiв)
19.09.2021 в 22:44
Розмір твого мозку - "печалька" !
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0
-1
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att119 (Луцьк)
19.09.2021 в 22:06
Віталік після цього матчу зловив зіроньку яка його так і не покидає
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+1
-2


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