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Гречишкин: Конфликт Петракова и Малиновского не надо было выносить на всеобщее обозрение

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Теперь конфликт обсуждает не только пресса

Гречишкин: Конфликт Петракова и Малиновского не надо было выносить на всеобщее обозрение

фото - УАФ

Новина українською

Украинский полузащитник турецкого "Генчлербирлиги" Дмитрий Гречишкин поделился мнением о конфликте главного тренера сборной Украины Александра Петракова и одного из лидеров команды Руслана Малиновского.

"Я соглашаюсь со многими, что не надо было это выносить на всеобщее обозрение, а решить это внутри сборной. Сейчас это много обсуждают, а еще Малиновского не вызывали в сборную, то еще больше будут. Трудно комментировать.

По-хорошему надо было разобраться вдвоем, созвониться и все наладить. У нас есть главный тренер и это его выбор и право. Малиновский весомая потеря для сборной Украины, он очень важный игрок для нашей главной команды", - сказал Гречишкин.

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В статье: Украина Дмитрий Гречишкин Руслан Малиновский Александр Петраков Генчлербирлиги (Анкара)
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Комментарии (1)
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Alex.696 (Немирів)
20.09.2021 в 19:21
Ще один стурбований.
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