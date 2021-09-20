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Гречишкин: Конфликт Петракова и Малиновского не надо было выносить на всеобщее обозрение
Теперь конфликт обсуждает не только пресса
фото - УАФ
Украинский полузащитник турецкого "Генчлербирлиги" Дмитрий Гречишкин поделился мнением о конфликте главного тренера
"Я соглашаюсь со многими, что не надо было это выносить на всеобщее обозрение, а решить это внутри сборной. Сейчас это много обсуждают, а еще Малиновского не вызывали в сборную, то еще больше будут. Трудно комментировать.
По-хорошему надо было разобраться вдвоем, созвониться и все наладить. У нас есть главный тренер и это его выбор и право. Малиновский весомая потеря для сборной Украины, он очень важный игрок для нашей главной команды", - сказал Гречишкин.
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