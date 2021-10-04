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Миколенко, Буяльский, Бойко и Зинченко не помогут сборной в ближайших матчах

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Александр Петраков рассказал о кадровых потерях

Миколенко, Буяльский, Бойко и Зинченко не помогут сборной в ближайших матчах

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о кадровых потерях перед октябрьскими матчами.

"Серьезные кадровые потери, без этого не бывает. Очень обидно, что выбыл Виталий Миколенко, сегодня его обследовали – приводящая мышца. Не знаю, сколько нужно времени.

Виталий Буяльский – я с ним расстался буквально полчаса назад. Сделали МРТ – 2 недели, тоже надрыв приводящей мышцы.

Дениса Бойко не будет по семейным обстоятельствам.

Харатин и Ярмоленко еще в дорроге. А так всех в обойме будет 24 человека.

Зинченко? Мы с ним разговаривали. Саша очень извиняется, расстроен, что не может помочь сборной. Зинченко не будет, он приступит к основной группе где-то 8-10 октября.

Он сам виноват – с "Лейпцигом" получил травму, заболела икроножная мышца где-то на 10-й минуте 2-го тайма, но говорит, что у него такой характер – не умеет просить замену. Говорю, не умеешь – будешь лечиться. Сашу будет очень не хватать – очень порядочный человек", – сказал Петраков.

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В статье: Денис Бойко Украина Виталий Буяльский Александр Петраков Александр Зинченко Виталий Миколенко
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Комментарии (19)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.10.2021 в 20:37
Сомоочищение, но мало, там ещё штук 5 можно отправить (Кроме Зинченко)
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0
0
Footballers (Умань)
04.10.2021 в 20:33
Срочно довизвати звєзду чемпіонату Італії Вітю)
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0
0
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
04.10.2021 в 20:28
Зiна ще так-сяк, а все iнше - смiття, без якого буде лише краще!
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+1
0
аалекс ( Крым)
04.10.2021 в 20:02
Бегут от Петракова потихоньку.
Ответить
0
-1
avatar
vasa pupkis (Киев)
04.10.2021 в 19:41
Опзжшники решили повоспитывать Петракова и не отпустили игроков в сборную. Знакомо.
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+3
-3
Alex.696 (Немирів)
04.10.2021 в 20:25
Це фішка ригоаналів і рахицького.
Ответить
0
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
04.10.2021 в 19:39
Буяльский за Динамо играет а за сборную нет .Где истерика как на Ракицкого .типа откосил
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+4
-3
MaximSK (Киев)
04.10.2021 в 19:20
Теперь на месте атакующего полузащитника не хватает людей, остается только Шапаренко, раньше выбора было больше, Малиновский, Зинченко, Шапаренко, Буяльский.
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+3
-1
kapkan (Луганск)
04.10.2021 в 19:14
Без Бойко-значит без потерь!! Без Буяльского и Зинченко хуже. Особенно Буяльского будет не хватать.
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+3
0
Соколов (Никополь)
04.10.2021 в 19:11
Отсутствие Бойко и Зинченко только плюс
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+4
-3
ArchiArchi
04.10.2021 в 19:23
Зина игрок способен и в центре и ЛЗ сыграть, и при надобности и левого вингера, все три позиции сейчас проблемные, но какой то довбень в интернете пишет, что потеря игрока при надобности способного зактрыть три эти разные позиции это плюс.
Ответить
+4
-2
Alex.696 (Немирів)
04.10.2021 в 19:27
І де ж це він так класно закриває всі ці позиції? В збірній? Не бачив.
+3
-1
MaximSK (Киев)
04.10.2021 в 19:35
Зинченко иногда может показывать хороший уровень игры в сборной, тот же матч с Швецией или первый тайм с Казахстаном в Киеве, но он нестабилен. И он очень старается, но не всегда получается просто.
+1
-3
ArchiArchi
04.10.2021 в 20:15
Alex.696 (Немирів) Цетр поля -весь відбір на Євро. ЛЗ матч зі Шведами, якби футбол д вилися не питали б)))
0
-1
ArchiArchi
04.10.2021 в 20:19
MaximSK (Киев) У нас вся сборная не стабильные))) где ж вам стабильных взять)))
0
-1
Alex.696 (Немирів)
04.10.2021 в 20:22
І що він там показав, на Євро? Розмахування рученятами і роздача вказівок іншим гравцям? Скільки гольових передач зробив атакувальний хав зінченко на Євро, коли грав у центрі? Єдина гра в плюс - із шведами на лівому фланзі. А ігри збірної на Євро передивився всі, з першої і до останньої хвилини.
0
0
Alex.696 (Немирів)
04.10.2021 в 20:24
І ще. Зінченко - тільки лівий хав. Як лівий захисник, так і центрхав - він ніякий.
0
0
Skotparker
04.10.2021 в 19:10
Молодёжка которая победила на ЧМ будет играть вся в основе
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+4
0
Spivakj (Кривой Рог)
04.10.2021 в 19:34
Ну фсё! С первого места на взрослый ЧМ попадут))))
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0
-2


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