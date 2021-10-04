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Миколенко, Буяльский, Бойко и Зинченко не помогут сборной в ближайших матчах
Александр Петраков рассказал о кадровых потерях
УАФ/Павло Кубанов
Главный тренер
"Серьезные кадровые потери, без этого не бывает. Очень обидно, что выбыл Виталий Миколенко, сегодня его обследовали – приводящая мышца. Не знаю, сколько нужно времени.
Виталий Буяльский – я с ним расстался буквально полчаса назад. Сделали МРТ – 2 недели, тоже надрыв приводящей мышцы.
Дениса Бойко не будет по семейным обстоятельствам.
Харатин и Ярмоленко еще в дорроге. А так всех в обойме будет 24 человека.
Зинченко? Мы с ним разговаривали. Саша очень извиняется, расстроен, что не может помочь сборной. Зинченко не будет, он приступит к основной группе где-то 8-10 октября.
Он сам виноват – с "Лейпцигом" получил травму, заболела икроножная мышца где-то на 10-й минуте 2-го тайма, но говорит, что у него такой характер – не умеет просить замену. Говорю, не умеешь – будешь лечиться. Сашу будет очень не хватать – очень порядочный человек", – сказал Петраков.
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