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Полузащитник сборной Финляндии: Мелочи решат исход матча с Украиной
Команды сыграют 9 октября в Хельсинки
Фото: palloliitto.fi
Полузащитник сборной Финляндии Онни Валакари высказал свое мнение относительного предстоящего матча против Украины.
"Впереди тяжелые игры, и они очень важны для нашего будущего. В них нужно показать себя и добыть результат, если мы хотим попасть на чемпионат мира.
Украина – действительно высококвалифицированная команда. С ними особенно тяжело на выезде, поэтому я считаю, что одно очко в первом матче – успех для нас. Кое-что у нас получалось, иногда приходилось потрудиться, но команда Украины была действительно хороша.
Думаю, на этот раз будет очень напряженная игра. Считаю, что мелочи решат исход встречи, и надеюсь, мы сможем быть в них лучше Украины", – сказал Валакари.
Напомним, матч Финляндия - Украина пройдет в Хельсинки 9 октября и начнется в 19:00. Первая игра завершилась ничьей 1:1.
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