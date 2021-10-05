Полузащитник сборной Финляндии: Мелочи решат исход матча с Украиной

Полузащитник сборной Финляндии Онни Валакари высказал свое мнение относительного предстоящего матча против Украины.

"Впереди тяжелые игры, и они очень важны для нашего будущего. В них нужно показать себя и добыть результат, если мы хотим попасть на чемпионат мира.

Украина – действительно высококвалифицированная команда. С ними особенно тяжело на выезде, поэтому я считаю, что одно очко в первом матче – успех для нас. Кое-что у нас получалось, иногда приходилось потрудиться, но команда Украины была действительно хороша.

Думаю, на этот раз будет очень напряженная игра. Считаю, что мелочи решат исход встречи, и надеюсь, мы сможем быть в них лучше Украины", – сказал Валакари.