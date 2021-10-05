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Герой футбольного дня. Артем Шабанов

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Игрок с очень высокой эффективностью игры в пас

Герой футбольного дня. Артем Шабанов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Еще один неочевидный вариант от исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова. "Сине-желтые" имеют немало проблем с составом, но довызвал на октябрьский сбор Петраков только Артема Шабанова.

До сих пор на его счету только 53 сыгранные минуты в футболке сборной Украины. В 2017-м году девять минут провел в товарищеском матче против Словакии, в 2019-м – 44 минуты против Эстонии также в "товарняке". Интересно, рискнет ли Петраков довериться Шабанову в одном из официальных поединков?

Еще полгода - год назад он был в шаге от ухода из киевского "Динамо". А сейчас у Мирчи Луческу котируется так высоко, что выходит в основном составе на "Баварию" в Лиге чемпионов при здоровых конкурентах. Хотя если верить инсайдерам, то Шабанов остался в "Динамо" только для количества.

Герой футбольного дня. Артем Шабанов - изображение 1

Его сильное качество – это культура игры в пас. Шабанов провел в сезоне одиннадцать поединков (с учетом товарищеских матчей), восемь из которых заканчивал с процентом точности передач минимум 95. Более того, в двух поединках Шабанов показал стопроцентную точность игры в пас, в одном поединке выдал 99 процентов точности, еще в двух – 98.

Очень солидные показатели. И это не та ситуация, когда все произошло случайно. Можно выйти на поле на 90-й минуте и отдать три-четыре передачи ближайшему партнеру, получив сто процентов точности в статистику. Но это история не о Шабанове. В матче с "Рухом" (УПЛ) он выполнил 111 пасов, точность которых составила 99 процентов. Матч с "Колосом" (УПЛ) – 103 передачи с 98-ю процентами точности. Матч с "Александрией" (УПЛ) – 82 передачи с точностью 95 процентов.

Однако у Шабанова нет ни одной ключевой передачи в сезоне. То есть, все передачи Артем делает на своей половине поля, преимущественно - ближайшему партнеру и без особого продвижения вперед. Также он не способен начинать атаки длинными передачами хотя бы на таком уровне, как это делает Илья Забарный.

Весьма неплохая у Артема Шабанова статистика единоборств. 88, 80, 76 – это привычные для этого игрока процентные показатели выигранных дуэлей "один на один" за матч. А четыре поединка (в том числе против "Баварии") и вообще закончились со стопроцентной эффективностью. И только в одной игре из одиннадцати проведенных в сезоне Шабанов допустил более двух потерь мяча. В противовес можно проанализировать статистику завладения игровым снарядом в неочевидных ситуациях – 13 (с "Александрией"), 6 (с "Рухом"), 4 (с "Колосом"). Можно понять, чем именно Шабанов привлек к себе внимание Александра Петракова.

Герой футбольного дня. Артем Шабанов - изображение 2

Скриншот - InStat

Главное, чтобы эта статистика в итоге не обернулась для сборной Украины стерильным перекатом мяча от игрока к игроку. В ближайших двух поединках надо побеждать, а это можно сделать только со спортивной агрессией на чужой половине поля.

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В статье: герой футбольного дня
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Комментарии (6)
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dabo88
05.10.2021 в 19:15
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
05.10.2021 в 18:34
"А четыре поединка (в том числе против "Баварии") и вообще закончились со стопроцентной эффективностью" Забавно. Считаю что ДК в принципе очень эффективно сыграло ЗА Баварию. Шабанов - один из героев того матча, именно там он заслужил вызов в сборную, да. На самом деле я понимаю Петракова, кого-то вызывать надо, ну почему не Шабанова? Молодой, начинающий футболист, все впереди можно сказать.
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0
-1
Hanter44 (Baburka)
05.10.2021 в 18:01
Ой йей йей! Уже и герой!Как мало надо,чтобы Игор выдвинул в герои
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0
-3
avatar
Карикатурист (Білозерське)
05.10.2021 в 17:51
"88, 80, 76 – это привычные для этого игрока показатели выигранных дуэлей "один на один" за матч" - ви хоч вкажіть, що це відсотки, а не кількість. Бо так якийсь Беленюк виходить
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+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.10.2021 в 17:49
ещё один тату-гусь!
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+1
-2
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
05.10.2021 в 17:38
"Культура гри в пас"це бомба
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+3
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