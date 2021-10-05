Герой футбольного дня. Артем Шабанов

Еще один неочевидный вариант от исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова. "Сине-желтые" имеют немало проблем с составом, но довызвал на октябрьский сбор Петраков только Артема Шабанова.

До сих пор на его счету только 53 сыгранные минуты в футболке сборной Украины. В 2017-м году девять минут провел в товарищеском матче против Словакии, в 2019-м – 44 минуты против Эстонии также в "товарняке". Интересно, рискнет ли Петраков довериться Шабанову в одном из официальных поединков?

Еще полгода - год назад он был в шаге от ухода из киевского "Динамо". А сейчас у Мирчи Луческу котируется так высоко, что выходит в основном составе на "Баварию" в Лиге чемпионов при здоровых конкурентах. Хотя если верить инсайдерам, то Шабанов остался в "Динамо" только для количества.

Его сильное качество – это культура игры в пас. Шабанов провел в сезоне одиннадцать поединков (с учетом товарищеских матчей), восемь из которых заканчивал с процентом точности передач минимум 95. Более того, в двух поединках Шабанов показал стопроцентную точность игры в пас, в одном поединке выдал 99 процентов точности, еще в двух – 98.

Очень солидные показатели. И это не та ситуация, когда все произошло случайно. Можно выйти на поле на 90-й минуте и отдать три-четыре передачи ближайшему партнеру, получив сто процентов точности в статистику. Но это история не о Шабанове. В матче с "Рухом" (УПЛ) он выполнил 111 пасов, точность которых составила 99 процентов. Матч с "Колосом" (УПЛ) – 103 передачи с 98-ю процентами точности. Матч с "Александрией" (УПЛ) – 82 передачи с точностью 95 процентов.

Однако у Шабанова нет ни одной ключевой передачи в сезоне. То есть, все передачи Артем делает на своей половине поля, преимущественно - ближайшему партнеру и без особого продвижения вперед. Также он не способен начинать атаки длинными передачами хотя бы на таком уровне, как это делает Илья Забарный.

Весьма неплохая у Артема Шабанова статистика единоборств. 88, 80, 76 – это привычные для этого игрока процентные показатели выигранных дуэлей "один на один" за матч. А четыре поединка (в том числе против "Баварии") и вообще закончились со стопроцентной эффективностью. И только в одной игре из одиннадцати проведенных в сезоне Шабанов допустил более двух потерь мяча. В противовес можно проанализировать статистику завладения игровым снарядом в неочевидных ситуациях – 13 (с "Александрией"), 6 (с "Рухом"), 4 (с "Колосом"). Можно понять, чем именно Шабанов привлек к себе внимание Александра Петракова.

Скриншот - InStat

Главное, чтобы эта статистика в итоге не обернулась для сборной Украины стерильным перекатом мяча от игрока к игроку. В ближайших двух поединках надо побеждать, а это можно сделать только со спортивной агрессией на чужой половине поля.