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Булеца: C Финляндией и Боснией будет два тяжелых матча
Хавбек прокомментировал предстоящие матчи отбора на ЧМ-2022
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Полузащитник сборной Украины Сергей Булеца поделился ожиданиями от матчей против Финляндии и Боснии и Герцеговины.
"Когда тренер тебе доверяет, дает игровое время и уверенность - это очень хорошо для футболиста. Нас ждут два очень тяжелых матча.
Думаю, самым главным для нас будет продемонстрировать дисциплину, концентрацию. Надо прислушиваться к указаниям наставника", - сказал Булеца.
Напомним, что во время этой международной паузы сборная Украины проведет два поединка отбора на ЧМ-2022. 9 октября национальная команда сыграет против Финляндии, а 12 октября примет сборную Боснии и Герцеговины.
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