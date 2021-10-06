  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Булеца: C Финляндией и Боснией будет два тяжелых матча
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Булеца: C Финляндией и Боснией будет два тяжелых матча

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Хавбек прокомментировал предстоящие матчи отбора на ЧМ-2022

Булеца: C Финляндией и Боснией будет два тяжелых матча

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Сергей Булеца поделился ожиданиями от матчей против Финляндии и Боснии и Герцеговины.

"Когда тренер тебе доверяет, дает игровое время и уверенность - это очень хорошо для футболиста. Нас ждут два очень тяжелых матча.

Думаю, самым главным для нас будет продемонстрировать дисциплину, концентрацию. Надо прислушиваться к указаниям наставника", - сказал Булеца.

Напомним, что во время этой международной паузы сборная Украины проведет два поединка отбора на ЧМ-2022. 9 октября национальная команда сыграет против Финляндии, а 12 октября примет сборную Боснии и Герцеговины.

Читайте такжеФинляндия потеряла четырех игроков перед Украиной. Одному из них запретили летать
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Сергей Булеца
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...