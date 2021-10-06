Булеца: C Финляндией и Боснией будет два тяжелых матча

Полузащитник сборной Украины Сергей Булеца поделился ожиданиями от матчей против Финляндии и Боснии и Герцеговины.

"Когда тренер тебе доверяет, дает игровое время и уверенность - это очень хорошо для футболиста. Нас ждут два очень тяжелых матча.

Думаю, самым главным для нас будет продемонстрировать дисциплину, концентрацию. Надо прислушиваться к указаниям наставника", - сказал Булеца.