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Финляндия потеряла четырех игроков перед Украиной. Одному из них запретили летать

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Среди них - капитан

Финляндия потеряла четырех игроков перед Украиной. Одному из них запретили летать

Маркус Форсс, фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Финляндии Марко Канерва сообщил о потерях своей команды накануне игры со сборной Украины в рамках отбора к ЧМ-2022. Матч, напомним, состоится 9 октября.

В этом поединке наставник Суоми не сможет рассчитывать на четырех игроков, которых вызвал сначала. Левый защитник Йере Уронен, который летом перешел из "Генка" во французский "Брест", до сих пор залечивает травму лодыжки. Последние матчи за ХИК пропускал один из самых опытных игроков и капитан сборной опорный хавбек Тим Спарв, поэтому было решено, что он также не присоединится к команде. Впрочем, об отсутствии этих игроков было известно и раньше.

А вот свежими потерями можно считать полузащитника Каана Кайринена из норвежского "Лиллестрема" и форварда Маркуса Форсса из "Брентфорд". Последний получил локтем в ухо в игре за клуб в матче Кубка лиги против "Олдхэма", ему можно играть, но в ближайшее время запрещено летать. Поэтому он не поможет Финляндии в матчах с Украиной и Казахстаном.

В то же время Канерва дополнительно вызвал хавбека ЦСКА-София Томаса Лама и форварда ХИКа Роопе Риски. 30-летний Риски имеет в своем активе лишь пять матчей за сборную, но и один забитый мяч (еще в 2015-м в ворота Швеции).

Напомним, что и сборная Украины понесла потери на октябрьские матчи. Команде Петракова не помогут из-за травм Виталий Миколенко, Виталий Буяльский, Александр Зинченко, по семейным обстоятельствам не сможет сыграть Денис Бойко.

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В статье: Украина Финляндия Тим Спарв отбор к ЧМ-2022
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