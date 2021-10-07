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Соболь: Сделаем все, что от нас зависит, чтобы получить шесть очков

Национальная сборная Украины
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Защитник рассказал о подготовке национальной команды

Соболь: Сделаем все, что от нас зависит, чтобы получить шесть очков

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь рассказал о подготовке национальной команды к ближайшим матчам в отборе на ЧМ-2022.

"Соперники непростые. И болельщики, и сами игроки ждут победы. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы получить шесть очков. Это будет нелегко, но подготовка идет хорошо. Думаю, все ребята будут готовы к матчам.

В сборной всегда высокая конкуренция. Я желаю здоровья Виталию Миколенко, чтобы он быстрее вернулся в строй. Конкуренция - это всегда хорошо, поскольку ты прогрессируешь. У нас достаточно футболистов, которые могут заменить друг друга. Готовимся и настраиваемся на яркие и тяжелые матчи", - сказал Соболь.

Напомним, что во время этой международной паузы сборная Украины проведет два поединка отбора на ЧМ-2022. 9 октября национальная команда сыграет против Финляндии, а 12 октября примет сборную Боснии и Герцеговины.

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В статье: Украина Эдуард Соболь
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Источник:
УАФ

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