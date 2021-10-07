  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Тренер сборной Украины по физподготовке: Сейчас в сборной нет такого отношения - "Приеду, отдохну немного"
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер сборной Украины по физподготовке: Сейчас в сборной нет такого отношения - "Приеду, отдохну немного"

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Вячеслав Руженцев рассказал о подготовке к ближайшим матчам команды

Тренер сборной Украины по физподготовке: Сейчас в сборной нет такого отношения - "Приеду, отдохну немного"

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Тренер сборной Украины по физподготовке и реабилитации Вячеслав Руженцев рассказал о подготовке к ближайшими матчам команды.

– Команда первые два дня работала в фазе полного восстановления, поскольку многие мальчишки за 3,5 недели сыграли по 6 матчей, а некоторые даже 7. Поэтому основная задача была – восстановить.

Конечно, много наработок нужно сделать в плане тактического перестроения как при обороне, так и при атаке, в переходной фазе, задеть еще стандарты. Поэтому работаем в двухразовом режиме сейчас. Чтобы много информации не давать за одно занятие, чтобы она усвоилась. Дни насыщенные.

- Как работается в сборной? Интересно?

– Да, в сборной работается интересно, поскольку работаешь с лучшими ребятами своей страны. Смотришь их отношение, подход. Конечно, есть сравнение с разными клубами премьер-лиги Украины и других стран. Здесь видно, что люди уделяют большое внимание мельчайшим деталям.

В профессиональном футболе высокого уровня нет мелочей. Это радует. Приятно работать с такими ребятами, которые хотят, у которых глаза горят, поскольку они понимают, что за ними стоит вся страна.

И плюс конкуренция высокая. Что радует – каждый показывает максимум, на что он способен. Нет такого отношения сейчас в сборной: "Приеду, отдохну немного". Нет, каждый понимает, что ему нужно показать, что телезрители будут критиковать, если надо, хвалить, если будут такие моменты.

На первое место будет выходить самоотдача и сыгранность. Наша задача их к этому подготовить. Плюс фон, на позитиве, эмоционально приподнятый. Донести до ребят уверенность, показать слабейшие стороны Финляндии и реализовать это в матче.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Youtube-канал UAF

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Цап-царап (Харків)
07.10.2021 в 18:27
Восстановите их уже на победу...
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...