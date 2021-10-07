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Тренер сборной Украины по физподготовке: Сейчас в сборной нет такого отношения - "Приеду, отдохну немного"
Вячеслав Руженцев рассказал о подготовке к ближайшим матчам команды
Фото Павла Кубанова - УАФ
Тренер
– Команда первые два дня работала в фазе полного восстановления, поскольку многие мальчишки за 3,5 недели сыграли по 6 матчей, а некоторые даже 7. Поэтому основная задача была – восстановить.
Конечно, много наработок нужно сделать в плане тактического перестроения как при обороне, так и при атаке, в переходной фазе, задеть еще стандарты. Поэтому работаем в двухразовом режиме сейчас. Чтобы много информации не давать за одно занятие, чтобы она усвоилась. Дни насыщенные.
- Как работается в сборной? Интересно?
– Да, в сборной работается интересно, поскольку работаешь с лучшими ребятами своей страны. Смотришь их отношение, подход. Конечно, есть сравнение с разными клубами премьер-лиги Украины и других стран. Здесь видно, что люди уделяют большое внимание мельчайшим деталям.
В профессиональном футболе высокого уровня нет мелочей. Это радует. Приятно работать с такими ребятами, которые хотят, у которых глаза горят, поскольку они понимают, что за ними стоит вся страна.
И плюс конкуренция высокая. Что радует – каждый показывает максимум, на что он способен. Нет такого отношения сейчас в сборной: "Приеду, отдохну немного". Нет, каждый понимает, что ему нужно показать, что телезрители будут критиковать, если надо, хвалить, если будут такие моменты.
На первое место будет выходить самоотдача и сыгранность. Наша задача их к этому подготовить. Плюс фон, на позитиве, эмоционально приподнятый. Донести до ребят уверенность, показать слабейшие стороны Финляндии и реализовать это в матче.
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