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Форвард сборной Финляндии Похьянпало: Неважно, кто забьет Украине, я или Пукки
Финны планируют пробиться на ЧМ
Форвард сборной Финляндии Йоэль Похьянпало поделился ожиданиями от матча отбора
"Не имеет никакого значения, кто запишет на свой счет гол, я или Пукки, когда команда побеждает. Последние четыре результативных удара сборной Финляндии на моем счету, это правда.
Но в целом большинство наших мячей забил Пукки, поэтому уверен, что Теему поможет поразить ворота и в поединке с Украиной. Понятно, что тренерский штаб поставил нам задачу выйти из группы и пробиться на чемпионат мира", - сказал Похьянпало.
Напомним, что матч Финляндия – Украина состоится в субботу, 9 октября, и начнется в 19:00.
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