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Форвард сборной Финляндии Похьянпало: Неважно, кто забьет Украине, я или Пукки

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Финны планируют пробиться на ЧМ

Форвард сборной Финляндии Похьянпало: Неважно, кто забьет Украине, я или Пукки

Новина українською

Форвард сборной Финляндии Йоэль Похьянпало поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 против Украины

"Не имеет никакого значения, кто запишет на свой счет гол, я или Пукки, когда команда побеждает. Последние четыре результативных удара сборной Финляндии на моем счету, это правда.

Но в целом большинство наших мячей забил Пукки, поэтому уверен, что Теему поможет поразить ворота и в поединке с Украиной. Понятно, что тренерский штаб поставил нам задачу выйти из группы и пробиться на чемпионат мира", - сказал Похьянпало.

Напомним, что матч Финляндия – Украина состоится в субботу, 9 октября, и начнется в 19:00.

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В статье: Украина Финляндия
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Broterhood
07.10.2021 в 23:04
Главное когда будете Пукки - не обосраться
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Очманілий Заєць (Odessa)
07.10.2021 в 22:29
Не важливо хто з них заб'є, важливо, щоби фіни трійку зі своїх воріт вийняли.
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Acsakal (Kharkov)
07.10.2021 в 21:36
Какі тому Пукі, а не гол. Те саме і Погьянпало.
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