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Федецкий: В случае поражения финнам шансов выйти на мундиаль практически не будет
Важнейшая игра для сборной Украины
Экс-игрок
"По этому матчу мысли одни. Сборной Украины нужна только победа. Финны и боснийцы – это наши прямые конкуренты. В этих матчах нужно только побеждать.
Просто не будет в поединке с Финляндией. Не знаю, какую тактику выберет Петраков, какой будет установка. Но точно Украине нужна победа. В ничьи уже надоело играть. В случае поражения шансов выйти на мундиаль практически не будет. Украине с Финляндией нужно играть только на победу.
Это тот матч, где действительно ожидаем победы сборной Украины", – сказал Федецкий.
Напомним, что матч Финляндия – Украина состоится в субботу, 9 октября и начнется в 19:00.
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