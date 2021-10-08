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Федецкий: В случае поражения финнам шансов выйти на мундиаль практически не будет

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Важнейшая игра для сборной Украины

Федецкий: В случае поражения финнам шансов выйти на мундиаль практически не будет

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий поделился ожиданиями от выездного матча отбора ЧМ-2022 против Финляндии.

"По этому матчу мысли одни. Сборной Украины нужна только победа. Финны и боснийцы – это наши прямые конкуренты. В этих матчах нужно только побеждать.

Просто не будет в поединке с Финляндией. Не знаю, какую тактику выберет Петраков, какой будет установка. Но точно Украине нужна победа. В ничьи уже надоело играть. В случае поражения шансов выйти на мундиаль практически не будет. Украине с Финляндией нужно играть только на победу.

Это тот матч, где действительно ожидаем победы сборной Украины", – сказал Федецкий.

Напомним, что матч Финляндия – Украина состоится в субботу, 9 октября и начнется в 19:00.

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В статье: Артем Федецкий Украина Финляндия
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (3)
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Mexxxxx (Просяная)
08.10.2021 в 21:33
Три игры до конца, какие могут быть ничьи, тем более поражения. Об этом можно было и не говорить
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Зритель (Харьков)
08.10.2021 в 20:51
У Украины в случае занятия места ниже 2-го очень большие шансы попасть в плей-офф по квоте Лиги Наций. То есть ещё помучаются.
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avatar
alex.belogubko (одесса)
08.10.2021 в 20:38
значит не достойны идти дальше--зачем позориться
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