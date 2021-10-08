Федецкий: В случае поражения финнам шансов выйти на мундиаль практически не будет

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий поделился ожиданиями от выездного матча отбора ЧМ-2022 против Финляндии.

"По этому матчу мысли одни. Сборной Украины нужна только победа. Финны и боснийцы – это наши прямые конкуренты. В этих матчах нужно только побеждать.

Просто не будет в поединке с Финляндией. Не знаю, какую тактику выберет Петраков, какой будет установка. Но точно Украине нужна победа. В ничьи уже надоело играть. В случае поражения шансов выйти на мундиаль практически не будет. Украине с Финляндией нужно играть только на победу.

Это тот матч, где действительно ожидаем победы сборной Украины", – сказал Федецкий.