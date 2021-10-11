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Микитин: Футбол сборной Украины под руководством Шевченко был более предсказуем

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Есть и такая точка зрения

Микитин: Футбол сборной Украины под руководством Шевченко был более предсказуем

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Новина українською

Экс-игрок национальной сборной Украины Владимир Микитин поделился ожиданиями от матч отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

"Футбол в исполнении сборной Украины под руководством Андрея Шевченко был более предсказуем. Новый тренер - Александр Петраков делает ставку на, скажем так, вертикальный футбол, это когда с помощью нескольких передач преодолевается расстояние от своей штрафной площадки до ворот соперника. Мне такой стиль больше импонирует. Хотя если соперник мастерски играет в отборе, действует компактно, то можно наразиться на острый контрвыпад. Поэтому владея мячом, нужно быть очень внимательным.

Как я оцениваю завтрашние шансы подопечных Александра Петракова в сражении с боснийцами? Думаю, что победим с минимальным преимуществом в счете. Все же, у украинцев более ровный состав да и поддержку родных стен нельзя недооценивать. Тем более, что поединок пройдет во Львове - фартовом для нашей сборной городе", - сказал Микитин.

Напомним, что матч Украина — Босния и Герцеговина состоится во Львове во вторник, 12 октября, и начнется в в 21:45.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина босния
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Комментарии (1)
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Andriy Myronjuk (Рівне)
11.10.2021 в 20:52
Ще один "ЕксперД" намалювався. На ТРК Кротобол його, там ще та "експердня" зібралась.
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