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Микитин: Футбол сборной Украины под руководством Шевченко был более предсказуем
Есть и такая точка зрения
фото - УАФ, автор - Павло Кубанов
Экс-игрок
"Футбол в исполнении сборной Украины под руководством Андрея Шевченко был более предсказуем. Новый тренер - Александр Петраков делает ставку на, скажем так, вертикальный футбол, это когда с помощью нескольких передач преодолевается расстояние от своей штрафной площадки до ворот соперника. Мне такой стиль больше импонирует. Хотя если соперник мастерски играет в отборе, действует компактно, то можно наразиться на острый контрвыпад. Поэтому владея мячом, нужно быть очень внимательным.
Как я оцениваю завтрашние шансы подопечных Александра Петракова в сражении с боснийцами? Думаю, что победим с минимальным преимуществом в счете. Все же, у украинцев более ровный состав да и поддержку родных стен нельзя недооценивать. Тем более, что поединок пройдет во Львове - фартовом для нашей сборной городе", - сказал Микитин.
Напомним, что матч Украина — Босния и Герцеговина состоится во Львове во вторник, 12 октября, и начнется в в 21:45.
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