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Шаран: Петраков поступит правильно, вызвав Малиновского. Наши шансы на плей-офф увеличатся

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Очередная серия мыльной оперы "Малиновский в сборной"

Шаран: Петраков поступит правильно, вызвав Малиновского. Наши шансы на плей-офф увеличатся

Atalanta B.C.

Новина українською

Известный украинский тренер Владимир Шаран поделился мнением о возможном приезде хавбека "Аталанты" Руслана Малиновского в национальную команду на ближайший сбор.

"Думаю, что Руслан сможет помочь сборной. Он неплохо вышел на замену в матче с "Манчестер Юнайтед". По сравнению с Миранчуком вообще вышел здорово. Сборной нужен такой футболист. У него хороший удар, исполнение стандартных положений.

Да, где-то в обороне действует не так, как хотелось бы. Но он это компенсирует своими лучшими качествами. Нагнетание, идущее на Петракова после игры с Боснией, вынуждает его принять какое-то решение, тем более Малиновский сам не против вернуться в сборную. Он хочет играть.

Петраков поступит правильно, если вызовет Руслана. Время лечит всегда. У каждого тренера такое бывает, надо перетерпеть. Самое главное — это сборная Украины. Наши шансы на плей-офф чемпионата мира увеличатся, если Малиновский приедет играть", — сказал Шаран.

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В статье: Украина Владимир Шаран Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Александр Петраков
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Источник:
fanday

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
21.10.2021 в 22:07
Значит до этого поступал неправильно?...
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