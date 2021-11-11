Десять лет назад Олимпийский принял первый матч после реконструкции. Это была феерия с Германией

НСК "Олимпийский" – символ украинского футбола. Здесь "Динамо" одерживало свои самые громкие победы во времена СССР, в частности, побеждало "Баварию" в Суперкубке, здесь проходили матчи Олимпиады 1980 года, в конце концов, здесь чаще всего выступает сборная Украины. После провозглашения Независимости "Олимпийский", ранее называвшийся Республиканским, пережил две реконструкции.

В конце 90-х деревянные скамейки заменили пластиковыми сиденьями. Таким образом, Олимпийский потерял почти 20 тысяч мест. А после того, как Украина выиграла право на проведение Евро, началась масштабная перестройка, которая должна была превратить арену в современную и готовую принять финал континентального первенства.

Сказать, что реконструкцию сопровождали скандалы, это ничего не сказать. С боями, потратив почти 5 миллиардов гривен (это примерно 600 млн евро, на Донбасс Арену, к примеру, было потрачено 175 млн, на мадридскую Ванда Метрополитано – 240) стадион был обновлен и в октябре 2011-го тогдашний Президент Украины Виктор Янукович, который три года спустя бежит в Ростов, его торжественно открыл.

А 11 ноября 2011 – ровно десять лет назад – обновленный "Олимпийский" принял первый матч сборной Украины. Сине-желтые в то время как хозяева Евро не играли отборочный турнир, поэтому готовились через товарищеские матчи. К выдающемуся событию был подобран и соответствующий соперник – сборная Германии.

Сине-желтых снова возглавлял Олег Блохин. Против Бундестима он решил сыграть в весьма атакующем стиле – с первых минут вышла пара форварда Милевский и Шевченко, которым на флангах помогали Ярмоленко и Коноплянка. Дебютировал в сборной и Роман Безус, тогда засветившийся в "Ворскле" и его активно в главную команду сватали СМИ. Впрочем, атакующего хавбека еще на 39-й минуте заменил Сергей Назаренко, а Олег Блохин после игры в своем стиле заявил, что вот видите – он не готов к такому уровню.

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Между тем футбол, продемонстрированный обеими командами, стал настоящим праздником для болельщиков. В середине первого тайма Ярмоленко открыл счет, замкнув прострел с фланга. Затем с центра поля на свидание с Цилером убежал Коноплянка, который обыграл кипера и забил в пустые ворота. Германия тоже атаковала, но Рыбка, который уже был вратарем "Шахтера", действовал очень уверенно. Правда, с классным ударом Кроос шансов у него справиться не было. Но на шедевр Тони перед свистком на перерыв ответил Сергей Назаренко, забивший один из лучших голов дальним ударом в истории сборной.

Во втором тайме Украина уже не забивала, хотя имела для этого не одну возможность. А вот Германия еще раз доказала, что даже в товарищеских матчах готова играть на характере. Голы Рольфеса и Мюллера позволили команде Лева завоевать в такой торжественный для украинских болельщиков день почетную ничью.

Товарищеский матч

11 ноября 2011. Киев. НСК "Олимпийский". 69 720 зрителей. +1°C

Арбитр: Карлос Веласко Карбальо (Испания).

Украина - Германия 3:3

Голы: Ярмоленко 28, Коноплянка 36, Назаренко 45 - Кроос 38, Рольфес 65, Мюллер 77

Украина: Рыбка - Бутко, Кучер, Ракицкий, Селин, Ярмоленко (Алиев 82), Тимощук, Безус (Назаренко 39), Коноплянка (Федецкий 90+3), Милевский (Девич 66), Шевченко (Гай 66)

Запасные: Дикань, Мандзюк

Тренер: Блохин Олег

Германия: Цилер - Боатенг, , Бадштубер, Хуммельс, Аого, Хедира (Рольфес 46), Озил (Подольски 66), Треш (Шуррле 46), Кроос (Бендер 87), Гетце (Мюллер 66), Гомес (Какау, 83)

Запасные: Визе, Мертезакер, Хеведес, Шмельцер

Тренер: Йоахим Лев

Предупреждены: Безус 19, Коноплянка 80