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Головко - о матче с Болгарией: Это одна из лучших игр в исполнении Украины
Специалист дал оценку игре сборной
Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya
Бывший футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Головко прокомментировал игру украинской команды в товарищеском матче против Болгарии (1:1).
"Я думаю, что игра понравилась и болельщикам, и экспертам. Это одна из лучших игр в исполнении этой сборной. Видно, что все находятся в хорошем тонусе. Я могу только похвалить команду сегодня.
Да, есть вопросы по обороне, но мы активно сегодня играли, строили атаки, подключали фланги, действовали с желанием. Эту игру команде можно занести в актив", — сказал Головко.
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