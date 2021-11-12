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Головко - о матче с Болгарией: Это одна из лучших игр в исполнении Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Специалист дал оценку игре сборной

Головко - о матче с Болгарией: Это одна из лучших игр в исполнении Украины

Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya

Новина українською

Бывший футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Головко прокомментировал игру украинской команды в товарищеском матче против Болгарии (1:1).

"Я думаю, что игра понравилась и болельщикам, и экспертам. Это одна из лучших игр в исполнении этой сборной. Видно, что все находятся в хорошем тонусе. Я могу только похвалить команду сегодня.

Да, есть вопросы по обороне, но мы активно сегодня играли, строили атаки, подключали фланги, действовали с желанием. Эту игру команде можно занести в актив", — сказал Головко.

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В статье: Украина Болгария Александр Головко
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Источник:
ТК Футбол

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