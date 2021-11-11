Петраков: Если будем так играть с Боснией, то попадем на чемпионат мира

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков пообщался с СМИ на пресс-конференции после контрольного поединка с командой Болгарии (1:1).

– Как бы вы прокомментировали игру?

— Я очень доволен игрой, каждым футболистом, вышедшим в стартовом составе или на замену. У меня нет претензий к подопечным. Пропущенный мяч... Такое случается в футболе. Мы побеседовали с Тымчиком, я ему подсказал. Нужен опыт, который придет к нему в будущем.

– Почему не удалось забить еще один гол? Чего не хватило?

— Я думаю, не хватило технического мастерства. Я на удачу никогда не ропщу. Ее нужно заслужить. Значит, я ее не заслужил. Может, заслужу в матче с Боснией и Герцеговиной. Тогда буду счастливым человеком.

— После этого поединка ситуация с вратарской позицией стала более ясной?

— Есть еще время, у нас в запасе четыре дня. Давайте не говорить что-нибудь заранее. Впереди тренировки, тесты на COVID-19. Я доволен вратарями, сознательно дал сыграть Ризныку. Он дебютировал сегодня за сборную, я поздравил его. Все нормально, двигаемся дальше.

- Оцените дебют Ризныка. Насколько он удачно вошел в игру?

— Что там говорить, соперники дошли до наших ворот один раз за весь второй тайм. Здесь человек просто заслужил дебют. Думаю, Дмитрий нам еще поможет. Он порядочный парень, я хорошо его знаю, у него все впереди. Главное, что он дебютировал.

— Насколько вы довольны выходом Коваленко и Гармаша на замену?

– Я доволен тем, как Гармаш вышел. В команде все ребята восприняли его очень хорошо. Он опытный футболист, который еще поиграет за сборную, поможет ей. Я ему пожелал удачи. Я думал, что сегодня он спасет меня. Может, в дальнейшем поможет. Я доволен не только Гармашем, но и всеми игроками.

– Ясен Петров перед матчем подарил вам футболку. С чем это связано?

— Главный тренер Болгарии подошел и подарил мне футболку с моей фамилией. Он меня поблагодарил за игру, пожелал удачи с боснийцами. После матча я тоже подошел и подарил ему футболку сборной Украины. Такова история.

Помню, мне уже дарили футболку – в 2014 году в Венгрии на чемпионате Европы. Это был тренер сборной Германии. Только тогда я проиграл, а сейчас сыграл вничью.

– Сегодня вы удивили тактической схемой. Стоит ли ждать ее в матче с Боснией и Герцеговиной?

- Футболисты в сборной уже играли по этой схеме. Я доволен, как они сыграли.

— Сборная Украины показала классную игру, создала множество моментов, три гола не засчитали из-за офсайда. Как это возможно?

— Это нужно прожить в футболе. Еще раз скажу, что у меня к ребятам нет вопросов. Я всех поблагодарил, пожелал удачи. Я сказал, что если будем так играть с Боснией и Герцеговиной, то попадем на чемпионат мира.

— Какое расписание сборной Украины в ближайшие дни?

— Завтра в 11.00 вылетаем в Киев, едем в нашу гостиницу, вечером у нас тренировки двумя группами на НТК им. В. Банникова. 13 ноября тренируемся на НСК "Олимпийский" вечером, там же проведем занятия утром 14-го. Затем в 18.00 вылетаем в Боснию. Там будет предигровая тренировка в Зенице.