Леоненко: Довбик сильнее Яремчука, Гармаш – не нападающий

Эксперт программы "Великий футбол" Виктор Леоненко и бывший форвард киевского "Динамо" проанализировал современное состояние острие атаки сборной Украины, а также поделился мнением о матче против болгар:

“Я думаю, что даже жена Степаненко не ожидала такого удара. Тарас удивил всех. Довбика я бы ставил в основной состав. Думаю, что тренер будет делать на него ставку. Гармаш – не нападающий. Артем сильнее и Яремчука.

Я хочу, чтобы Довбик вообще появился в “Шахтере”. Пора бы об этом задуматься руководству клуба. Уверен, что в игре с Боснией будет тот же состав. Главное, чтобы сыграли хорошо, как в этом матче против Болгарии”, – сказал Леоненко.