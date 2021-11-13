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Леоненко: Довбик сильнее Яремчука, Гармаш – не нападающий

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

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Леоненко: Довбик сильнее Яремчука, Гармаш – не нападающий

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Эксперт программы "Великий футбол" Виктор Леоненко и бывший форвард киевского "Динамо" проанализировал современное состояние острие атаки сборной Украины, а также поделился мнением о матче против болгар:

“Я думаю, что даже жена Степаненко не ожидала такого удара. Тарас удивил всех. Довбика я бы ставил в основной состав. Думаю, что тренер будет делать на него ставку. Гармаш – не нападающий. Артем сильнее и Яремчука.

Я хочу, чтобы Довбик вообще появился в “Шахтере”. Пора бы об этом задуматься руководству клуба. Уверен, что в игре с Боснией будет тот же состав. Главное, чтобы сыграли хорошо, как в этом матче против Болгарии”, – сказал Леоненко.

Напомним, что в поединке против сборной Болгарии Довбик впервые вышел в старте в сине-желтой футболке. Он провел на поле первый тайм и в перерыве был заменен Яремчуком. Гармаш же сыграл 12 минут в конце встречи, выйдя вместо Малиновского.

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В статье: Денис Гармаш Виктор Леоненко Роман Яремчук Артем Довбик
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Источник:
Футбол 1/2/3

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Комментарии (16)
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Serega1111 (Киев)
13.11.2021 в 14:07
Леон как всегда - городит как с опохмелки
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+1
0
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Wreck (Киев)
13.11.2021 в 13:55
Яремчук лучший форвард сборной после Шевы. Он уже забил больше голов чем Воронин, Селезнев, Кравец и тот же Леоненко. И это только за 2 года.
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+3
-2
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Динамiт (Василькiв)
13.11.2021 в 14:00
100% гітлер !
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+2
-1
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Zapp Brannigan (Київ)
13.11.2021 в 13:16
Не розумію тих, хто згоден з Леоном! Люди, ви що з головою не дружите? Ну скільки моментів у Довбика було з болгарами - всі розтринькав! З метра навіть не забив! Ну ок, Яремчук не в формі, але Довбик зараз на ходу і 100% моменти транжирить! Там рахунок мав бути 4:1!
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+6
-1
Trztrqtr (Украина)
13.11.2021 в 14:14
Яремчук ничего не порол в той игре? О том как он начинал в сборной даже не говорю.
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0
0
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2.dc (Николаев)
13.11.2021 в 12:41
+1, я бы даже конкретней выразился - Довбик сильнее Гармаша, Яремчук – не нападающий ...
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+4
-7
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Zapp Brannigan (Київ)
13.11.2021 в 13:13
Тільки от Бенфіка не Довбика купила...
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+4
-2
Весела Дача (Кривий Ріг)
13.11.2021 в 13:43
Бенфіка і Кандаурова покупала...
+3
-1
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Динамiт (Василькiв)
13.11.2021 в 14:01
а ти сепар не українець, ти прокладка в трусах Росії !
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0
0
Бутига (Чернигов)
13.11.2021 в 12:17
Согласен с Витей.
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+4
-4
Liverpool 333 (Кировоград )
13.11.2021 в 11:52
Довбык сильнее Яремчука это факт!!!
Ответить
+7
-7
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
13.11.2021 в 13:12
Чим? Скільки він 100% моментів просрав у матчі з болгарами?
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+4
-1
Artemanat (Кривой Рог)
13.11.2021 в 11:40
Довбик хоч має постійну практику,Яремчук останній час не так багато грає,але він сельніше! Якщо Довбик звалить до Шеви в Дженоа,то через рік буде сильніше Яремчука!
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+8
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
13.11.2021 в 11:35
У леоненко Довбик крутіший за Левандовського мабуть. Алкаш продажний.
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+11
-5
тутти-10 (Сумська область)
13.11.2021 в 11:55
Йому котів треба годувати
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+9
-1
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Динамiт (Василькiв)
13.11.2021 в 14:03
Хто кормить, той і..... !
+1
0


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