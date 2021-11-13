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Леоненко: Довбик сильнее Яремчука, Гармаш – не нападающий
Разобрал все по полочкам
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
Эксперт программы "Великий футбол" Виктор Леоненко и бывший форвард киевского "Динамо" проанализировал современное состояние острие атаки сборной Украины, а также поделился мнением о матче против болгар:
“Я думаю, что даже жена Степаненко не ожидала такого удара. Тарас удивил всех. Довбика я бы ставил в основной состав. Думаю, что тренер будет делать на него ставку. Гармаш – не нападающий. Артем сильнее и Яремчука.
Я хочу, чтобы Довбик вообще появился в “Шахтере”. Пора бы об этом задуматься руководству клуба. Уверен, что в игре с Боснией будет тот же состав. Главное, чтобы сыграли хорошо, как в этом матче против Болгарии”, – сказал Леоненко.
Напомним, что в поединке против сборной Болгарии Довбик впервые вышел в старте в сине-желтой футболке. Он провел на поле первый тайм и в перерыве был заменен Яремчуком. Гармаш же сыграл 12 минут в конце встречи, выйдя вместо Малиновского.
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