Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гармаш: Я сделаю все возможное, чтобы помочь сборной выйти на ЧМ
Возвращение блудного сына
Фото прес-служби УАФ
Игрок киевского "Динамо" Денис Гармаш прокомментировал свой первый вызов в сборную Украины за четыре года:
“ – Как и у каждого футболиста эмоции положительные. Я сделаю все возможное, чтобы помочь сборной выйти на чемпионат мира.
– Кого больше будешь рад увидеть в сборной?
– Я соскучился по Ярмоленко. Рад увидеться с ним, чтобы вместе пошутить. Будет весело, потому что у него тоже хорошее чувство юмора. Говорят, что уже в сборной главный шутник Зинченко. Не буду тягаться с ним. Да, юмор важен в коллективе, но это после обычных тренировок можно разрядить атмосферу. Сейчас у нас очень важный матч с Боснией и нужно наоборот сосредоточиться. Нужна только победа. Шутки в сторону, как говорится.
– В сборной тебя не было четыре года. Ты надеялся, что тебя снова вызовут?
– Честно говоря, я ждал этого вызова”, - сказал Гармаш.
Напомним, что последним матчем за сборную Украины перед недавним вызовом был поединок против Хорватии в отборе на ЧМ-2018 9 октября 2017 года. Отметим, что Гармаш вернулся на поле в сине-желтой футболке четыре года спустя 11 ноября в поединке против Болгарии.
Популярное сейчас
- Московский клуб хочет оформить игроку юношеской сборной Украины российское гражданство
- Шаблий: Мампасси интересуются четыре российских топ-клуба. Пока он думает
- Тренер Боснии и Герцеговины: Против Украины нужно играть с холодной головой
- Белик: Это было что-то невероятное в исполнении Украины
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО
- Зинченко и Матвиенко стали кумовьями - ФОТО