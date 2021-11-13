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Гармаш: Я сделаю все возможное, чтобы помочь сборной выйти на ЧМ

Национальная сборная Украины
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Возвращение блудного сына

Гармаш: Я сделаю все возможное, чтобы помочь сборной выйти на ЧМ

Фото прес-служби УАФ

Новина українською

Игрок киевского "Динамо" Денис Гармаш прокомментировал свой первый вызов в сборную Украины за четыре года:

“ – Как и у каждого футболиста эмоции положительные. Я сделаю все возможное, чтобы помочь сборной выйти на чемпионат мира.

– Кого больше будешь рад увидеть в сборной?

– Я соскучился по Ярмоленко. Рад увидеться с ним, чтобы вместе пошутить. Будет весело, потому что у него тоже хорошее чувство юмора. Говорят, что уже в сборной главный шутник Зинченко. Не буду тягаться с ним. Да, юмор важен в коллективе, но это после обычных тренировок можно разрядить атмосферу. Сейчас у нас очень важный матч с Боснией и нужно наоборот сосредоточиться. Нужна только победа. Шутки в сторону, как говорится.

– В сборной тебя не было четыре года. Ты надеялся, что тебя снова вызовут?

– Честно говоря, я ждал этого вызова”, - сказал Гармаш.

Напомним, что последним матчем за сборную Украины перед недавним вызовом был поединок против Хорватии в отборе на ЧМ-2018 9 октября 2017 года. Отметим, что Гармаш вернулся на поле в сине-желтой футболке четыре года спустя 11 ноября в поединке против Болгарии.

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В статье: Денис Гармаш Украина
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Источник:
BurBuzz

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.11.2021 в 14:11
Ты очень можешь помочь, если с трибун будешь это делать!
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