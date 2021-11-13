Гармаш: Я сделаю все возможное, чтобы помочь сборной выйти на ЧМ

Игрок киевского "Динамо" Денис Гармаш прокомментировал свой первый вызов в сборную Украины за четыре года:

“ – Как и у каждого футболиста эмоции положительные. Я сделаю все возможное, чтобы помочь сборной выйти на чемпионат мира.

– Кого больше будешь рад увидеть в сборной?

– Я соскучился по Ярмоленко. Рад увидеться с ним, чтобы вместе пошутить. Будет весело, потому что у него тоже хорошее чувство юмора. Говорят, что уже в сборной главный шутник Зинченко. Не буду тягаться с ним. Да, юмор важен в коллективе, но это после обычных тренировок можно разрядить атмосферу. Сейчас у нас очень важный матч с Боснией и нужно наоборот сосредоточиться. Нужна только победа. Шутки в сторону, как говорится.

– В сборной тебя не было четыре года. Ты надеялся, что тебя снова вызовут?

– Честно говоря, я ждал этого вызова”, - сказал Гармаш.