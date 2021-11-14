Кривцов: Мы еще в игре, и последний матч все покажет

Центральный защитник сборной Украины Сергей Кривцов прокомментировал подготовку к решающему матчу отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины:

“Наша задача — выиграть следующий матч против Боснии и Герцеговины. Конечно, не все уже зависит от нас, мы должны учитывать результат поединка между Финляндией и Францией. Но это никак не влияет на наш настрой на игру с боснийцами. Наша задача осталась неизменной — победа.

В пятницу было восстановительное занятие для тех, кто отыграл больше тайма в матче с Болгарией, и сегодня все вышли на тренировку более свежими. Но и сегодня во многом был восстановительный день, в основном мы занимались тактическими упражнениями. А уже в воскресенье приступим к непосредственной подготовке к следующему поединку.

Я считаю правильным то, что в сборной происходит ротация, и в состав может попасть каждый. Все наши ребята – квалифицированные исполнители, которые могут заменить друг друга. Понятно, что все они мечтают сыграть в поединке, после которого мы можем выйти в плей-офф отбора чемпионата мира. Мы еще в игре и последний матч все покажет”, - сказал Кривцов.