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Шевченко: Сборная Украины навсегда останется командой моей жизни
Экс-наставник сборной оценил перспективы "сине-желтых" в матче против боснийцев
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своим мнением относительно готовности "сине-желтых" к матчу отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.
"Команда готова и физически, и психологически. Не смотрел матч с Болгарией, но посмотрел отзывы. Желаю тренерскому штабу и команде удачи.
Я всегда буду вас поддерживать, я всегда с вами. Сборная Украины всегда будет командой моей жизни", – сказал Шевченко.
Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16 ноября в 21:45 в городе Зеница.
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