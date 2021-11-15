Шевченко: Сборная Украины навсегда останется командой моей жизни

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своим мнением относительно готовности "сине-желтых" к матчу отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

"Команда готова и физически, и психологически. Не смотрел матч с Болгарией, но посмотрел отзывы. Желаю тренерскому штабу и команде удачи.

Я всегда буду вас поддерживать, я всегда с вами. Сборная Украины всегда будет командой моей жизни", – сказал Шевченко.