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Шевченко: Сборная Украины навсегда останется командой моей жизни

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Экс-наставник сборной оценил перспективы "сине-желтых" в матче против боснийцев

Шевченко: Сборная Украины навсегда останется командой моей жизни

Новина українською

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своим мнением относительно готовности "сине-желтых" к матчу отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

"Команда готова и физически, и психологически. Не смотрел матч с Болгарией, но посмотрел отзывы. Желаю тренерскому штабу и команде удачи.

Я всегда буду вас поддерживать, я всегда с вами. Сборная Украины всегда будет командой моей жизни", – сказал Шевченко.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16 ноября в 21:45 в городе Зеница.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Босния и Герцеговина
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (1)
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vadooo (Слатино)
15.11.2021 в 11:24
Да уж. Крепко Герой Украины нагадил сборной в начале отбора на ЧМ.
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