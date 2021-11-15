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Национальная сборная Украины

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Матч сборной Украины в Боснии пройдет с украинскими болельщиками

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Президент УАФ рассказал детали

Матч сборной Украины в Боснии пройдет с украинскими болельщиками

УАФ

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что 200 украинских болельщиков смогут посетить матч отбора ЧМ-2022 Босния и Герцеговина – Украина.

"Болельщики будут. Мы отстояли, чтобы представительство Украины было на этом матче. Сегодня мы закончили переговоры, а завтра утром на сайте УАФ будет информация о том, как поддержать нашу сборную. Это небольшое количество, но там и стадион небольшой. Нам будет выделена наша квота в соответствии со стандартами УЕФА. Счастливчики, которые попадут на этот матч, с первых секунд будут поддерживать нашу сборную на стадионе.

Стадион маленький, поэтому гостевой сектор смогут посетить 200 наших болельщиков. Плюс наша небольшая делегация, которая будет представлять УАФ. Каждый наш голос будет слышан в эфире", – сказал Павелко.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16 ноября в 21:45 в городе Зеница. Стадион "Билино Поле" вмещает 15 тысяч зрителей.

Ранее сообщалось, что на матче Босния – Украина не будет гостевого сектора с украинскими болельщиками из-за карантинных ограничений, после чего УАФ обратилась в УЕФА.

Также была информация, что на поединке Украины в Боснии будет делегация УАФ из 50 человек.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Андрей Павелко
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.11.2021 в 08:31
Ще би завтра ближче до вечора повідомили. До речі на грі Боснії з фінами на трибунах було десь зо 30 фінських фанів.
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Мироненко (Полтава)
15.11.2021 в 08:24
Якось все звучить бравурно, але як добратись туди за такий короткий час, візи, щеплення, тести, сертифікати, квитки, реєстрації!!! Навіть МЗС буде безпорадним. Може діаспора й прийде. Візьміть матч вчора у Люксембурзі. Приїхала сила силенна ірландців, випили все пиво, поїли все в ресто.. Співали весь матч пісень і перемогли, хоча вдома програли!
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