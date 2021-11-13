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На матче против Боснии и Герцеговины будут присутствовать 50 человек официальной делегации по УАФ

Национальная сборная Украины
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Однако без выездных болельщиков

На матче против Боснии и Герцеговины будут присутствовать 50 человек официальной делегации по УАФ

facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Несмотря на то, что болельщикам сборной Украины не была выделена билетная квота на матч против Боснии и Герцеговины в Зенице, у сине-желтых все равно будет поддержка.

На стадионе "Билино Поле" будут присутствовать 50 человек официальной украинской делегации. Об этом сообщает meta-ratings.

В нее войдут члены Исполкома УАФ, меценаты и руководство Украинской ассоциации футбола. Они отправятся в Боснию и Герцеговину в день матча, а вернутся – 17 ноября.

Напомним, что стартовый свисток финальной встречи в групповом этапе отбора на ЧМ-2022 между Боснией и Герцеговиной и Украиной запланирован на 21:45, 16 ноября. Это будет первая встреча для "сине-желтых" на боснийских землях.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина УАФ
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Источник:
meta-ratings

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