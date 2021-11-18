Зинченко: Будем надеяться, что у нас будет два матча в плей-офф

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал выход национальной команды в плей-офф на чемпионат мира - 2022.

"Эмоции только положительные. Но мы лишь на полпути, весной нас ждут невероятно тяжелые матчи плей-офф отбора. Будем готовиться, чтобы исполнить нашу мечту поехать на чемпионат мира.

Ключевой момент игры – это невероятный сэйв Бущана в первом тайме. Этот гол нас бы очень сильно надломил, спасибо Жоре.

Будем надеяться, что у нас будет два матча в плей-офф. Будем смотреть жеребьевку и надеяться, что нам попадется... там не осталось проходных соперников", – сказал Зинченко.