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Зинченко: Будем надеяться, что у нас будет два матча в плей-офф

Национальная сборная Украины
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Жеребьевка состоится 26 ноября

Зинченко: Будем надеяться, что у нас будет два матча в плей-офф

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал выход национальной команды в плей-офф на чемпионат мира - 2022.

"Эмоции только положительные. Но мы лишь на полпути, весной нас ждут невероятно тяжелые матчи плей-офф отбора. Будем готовиться, чтобы исполнить нашу мечту поехать на чемпионат мира.

Ключевой момент игры – это невероятный сэйв Бущана в первом тайме. Этот гол нас бы очень сильно надломил, спасибо Жоре.

Будем надеяться, что у нас будет два матча в плей-офф. Будем смотреть жеребьевку и надеяться, что нам попадется... там не осталось проходных соперников", – сказал Зинченко.

Команда Петракова узнает своего соперника уже 26-го ноября.

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В статье: Украина Босния и Герцеговина Александр Зинченко
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Источник:
vZbirna

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