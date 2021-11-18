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Зинченко: Будем надеяться, что у нас будет два матча в плей-офф
Жеребьевка состоится 26 ноября
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал выход национальной команды в плей-офф на чемпионат мира - 2022.
"Эмоции только положительные. Но мы лишь на полпути, весной нас ждут невероятно тяжелые матчи плей-офф отбора. Будем готовиться, чтобы исполнить нашу мечту поехать на чемпионат мира.
Ключевой момент игры – это невероятный сэйв Бущана в первом тайме. Этот гол нас бы очень сильно надломил, спасибо Жоре.
Будем надеяться, что у нас будет два матча в плей-офф. Будем смотреть жеребьевку и надеяться, что нам попадется... там не осталось проходных соперников", – сказал Зинченко.
Команда Петракова узнает своего соперника уже 26-го ноября.
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