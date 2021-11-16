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Украина в плей-офф ЧМ. Кто также сыграет в стыковых матчах?
Потенциальные соперники сборной Украины
FIFA
В финальной части Чемпионата мира 2022 в Катаре сыграют тринадцать сборных из Европы. Десять из них
Всего в плей-офф примут участие 12 команд: 10 сборных, которые заняли вторые места в отборочных группах, а также двое путём отбора через Лигу наций.
Плей-офф будет состоять из трёх путей по четыре команды в каждом. В каждом пути сборных ожидают полуфиналы и финал - все стадии из одного матча. Полуфиналы запланированы на 24-25 марта, финалы - 28-29 марта.
Список участников плей-офф отборочного турнира УЕФА
|Участник
|Достижение на ЧМ
|Шотландия
|Групповой этап (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986,1990, 1998)
|Россия
|Четвертьфинал (2018)
|Швеция
|Финал (1958)
|Португалия
|Третье место (1966)
|Северная Македония
|-//-
|Уэльс
|Четвертьфинал (1958)
|Австрия
|Третье место (1954)
|Чехия
|Групповой этап (2006)
|Польша
|Третье место (1974, 1982)
|Италия
|Чемпион (1934, 1938, 1982, 2006)
|Украина
|Четвертьфинал (2006)
|Туреччина
|Третье место (2002)
Раунд плей-офф будет проходить в "формате четырех" – три группы с двумя полуфиналами и финалами. Жеребьевка полуфиналов (шесть матчей) состоится с позиции сеяных и не сеянных команд. Украина попала в число не сеянных. Ниже – полное распределение по посеву (сформированный на основе результатов в квалификационной группе).
Сеяные сборные в плей-офф:
- Италия;
- Португалия;
- Шотландия;
- Швеция;
- Уэльс;
- Россия (с этой сборной Украина не окажется в одном "финале четырех" из-за войны на Донбассе).
Не сеянные сборные в плей-офф:
- Турция;
- Польша;
- Северная Македония;
- Австрия;
- Чехия;
- Украина.
Жеребьевка плей-офф состоится 26-го ноября, матчи плей-офф – весной 2022-го.
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