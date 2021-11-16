Украина в плей-офф ЧМ. Кто также сыграет в стыковых матчах?

В финальной части Чемпионата мира 2022 в Катаре сыграют тринадцать сборных из Европы. Десять из них получают прямые путёвки на турнир как победители своих групп отбора, а команды, которые заняли вторые места в своих группах, ожидают стыковые матчи за ещё три путёвки на мундиаль.

Всего в плей-офф примут участие 12 команд: 10 сборных, которые заняли вторые места в отборочных группах, а также двое путём отбора через Лигу наций.

Плей-офф будет состоять из трёх путей по четыре команды в каждом. В каждом пути сборных ожидают полуфиналы и финал - все стадии из одного матча. Полуфиналы запланированы на 24-25 марта, финалы - 28-29 марта.

Список участников плей-офф отборочного турнира УЕФА

Участник Достижение на ЧМ Шотландия Групповой этап (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986,1990, 1998) Россия Четвертьфинал (2018) Швеция Финал (1958) Португалия Третье место (1966) Северная Македония -//- Уэльс Четвертьфинал (1958) Австрия Третье место (1954) Чехия Групповой этап (2006) Польша Третье место (1974, 1982) Италия Чемпион (1934, 1938, 1982, 2006) Украина Четвертьфинал (2006) Туреччина Третье место (2002)

Раунд плей-офф будет проходить в "формате четырех" – три группы с двумя полуфиналами и финалами. Жеребьевка полуфиналов (шесть матчей) состоится с позиции сеяных и не сеянных команд. Украина попала в число не сеянных. Ниже – полное распределение по посеву (сформированный на основе результатов в квалификационной группе).

Сеяные сборные в плей-офф:

Италия;

Португалия;

Шотландия;

Швеция;

Уэльс;

Россия (с этой сборной Украина не окажется в одном "финале четырех" из-за войны на Донбассе).

Не сеянные сборные в плей-офф:

Турция;

Польша;

Северная Македония;

Австрия;

Чехия;

Украина.



Жеребьевка плей-офф состоится 26-го ноября, матчи плей-офф – весной 2022-го.