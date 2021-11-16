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Украина в плей-офф ЧМ. Кто также сыграет в стыковых матчах?

Чемпионат мира FIFA
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(15 голосов)

Потенциальные соперники сборной Украины

Украина в плей-офф ЧМ. Кто также сыграет в стыковых матчах?

FIFA

UA-Футбол
Новина українською

В финальной части Чемпионата мира 2022 в Катаре сыграют тринадцать сборных из Европы. Десять из них получают прямые путёвки на турнир как победители своих групп отбора, а команды, которые заняли вторые места в своих группах, ожидают стыковые матчи за ещё три путёвки на мундиаль.

Всего в плей-офф примут участие 12 команд: 10 сборных, которые заняли вторые места в отборочных группах, а также двое путём отбора через Лигу наций.

Плей-офф будет состоять из трёх путей по четыре команды в каждом. В каждом пути сборных ожидают полуфиналы и финал - все стадии из одного матча. Полуфиналы запланированы на 24-25 марта, финалы - 28-29 марта.

Список участников плей-офф отборочного турнира УЕФА

Участник Достижение на ЧМ
Шотландия Групповой этап (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986,1990, 1998)
Россия Четвертьфинал (2018)
Швеция Финал (1958)
Португалия Третье место (1966)
Северная Македония -//-
Уэльс Четвертьфинал (1958)
Австрия Третье место (1954)
Чехия Групповой этап (2006)
Польша Третье место (1974, 1982)
Италия Чемпион (1934, 1938, 1982, 2006)
Украина Четвертьфинал (2006)
Туреччина Третье место (2002)

Раунд плей-офф будет проходить в "формате четырех" – три группы с двумя полуфиналами и финалами. Жеребьевка полуфиналов (шесть матчей) состоится с позиции сеяных и не сеянных команд. Украина попала в число не сеянных. Ниже – полное распределение по посеву (сформированный на основе результатов в квалификационной группе).

Сеяные сборные в плей-офф:

  • Италия;
  • Португалия;
  • Шотландия;
  • Швеция;
  • Уэльс;
  • Россия (с этой сборной Украина не окажется в одном "финале четырех" из-за войны на Донбассе).

Не сеянные сборные в плей-офф:

  • Турция;
  • Польша;
  • Северная Македония;
  • Австрия;
  • Чехия;
  • Украина.


Жеребьевка плей-офф состоится 26-го ноября, матчи плей-офф – весной 2022-го.

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(15 голосов)
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Комментарии (39)
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Запорізьке Торпедо (zp)
17.11.2021 в 01:00
Украина-Уэльс, рф-Польша)
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0
0
Quizzz (Lviv)
17.11.2021 в 00:38
Почитайте змі на іншій мові ніж рос та українська і зрозумієте, що нас найбільше бояться серед несіяних
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
17.11.2021 в 00:47
больше чем поляков?
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0
0
avatar
Romerik (YNWA)
17.11.2021 в 00:10
В нас є шанси 60 на 40, на користь не топів. Враховуючи нашу вдачу, погані передчуття в мене. Але будемо сподіватися на краще...
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0
0
Acsakal (Kharkiv)
17.11.2021 в 01:05
А яка в нас вдача? Після Євро-2020 жалітися на вдачу недоречно.
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
17.11.2021 в 00:01
Дасть Бог, Шотландія...
Ответить
0
0
Salming (Полтава)
17.11.2021 в 00:01
Первый матч на выезде : Шотландия, Уэльс, Португалия, Италия или Швеция
Ответить
0
0
Mexxxxx (Просяная)
16.11.2021 в 23:57
Шотландия, Швеция, Уэльс... Варианты есть, для полуфинала так точно.
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+1
0
тутти-10 (Сумська область)
16.11.2021 в 23:55
Ми для всіх будемо бажаним суперником
Ответить
0
-1
Dimka26 (Чернигов)
17.11.2021 в 00:20
почему это? Украина не самая слабая среди несеянных
Ответить
+1
0
gurik (Запорожье)
16.11.2021 в 23:52
Ну Италия нам стопро прилетит...а там ещё кто то из грандов...
Ответить
0
0
avatar
okolegko (Київ)
16.11.2021 в 10:21
Ответить
+1
0
avatar
meffi (Захід)
16.11.2021 в 08:05
Сьогодні Нідерланди вийдуть з першого, турки будуть другі. Питання тільки в тому, фіни чи українці стануть останніми учасниками плей-офф...
Ответить
+3
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.11.2021 в 08:36
А якщо голландці програють Норвегії?)
Ответить
0
0
avatar
meffi (Захід)
17.11.2021 в 00:00
Дива не сталося
0
0
avatar
meffi (Захід)
16.11.2021 в 08:02
Через Лігу націй як переможці груп ввійшли Австрія і Вельс/Чехія. По суті, матчі двох останніх сьогодні нічого не вирішують.
Ответить
+3
0
kravaserega (Kyiv)
15.11.2021 в 23:50
Я не знаю, как они будут тасовать эти группы или пары, но то, что лаптеногим снова вытянут Македонию или Уэльс, я уверен
Ответить
+8
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.11.2021 в 08:36
Ну то Уельс їх вже мочив на Євро16
Ответить
+3
-1
Salming (Полтава)
16.11.2021 в 23:56
Уэльс нет, он сеяный как и лапти
Ответить
+1
0
Ariakiev01 (Київ)
15.11.2021 в 11:39
А кто знает как наполняются группы в плейофф? Рандомно или раскидывают по корзинам согласно рейтингу? Например 1е в корзинах Португалия Швейцария/Италия и т.д. Или взяли все шарики и просто тупо рандомно раскидали. Я про то что может выйти откровенно слабая группа или группа смерти в плейоф.
Ответить
0
0
Ariakiev01 (Київ)
15.11.2021 в 12:47
нашел Да уж. После того, как станут известны все 12 участников стыковых матчей, шесть лучших сборных из числа занявших в отборочных группах вторые места попадут корзину 1. Остальные попадут в корзину 2. Мы если и пролезем в плейофф то будем во 2й корзине. Групп смерти не избежать
Ответить
+3
0
Ariakiev01 (Київ)
15.11.2021 в 13:08
Португалия, Швеция, Италия/Швецария, Польша, Росия, Шотландия( возможны варианты из-за Турции, Голандии и Норвегии) - сеяныеМакедония, Уэльс/Чехия, Фины/Украина, Австрия ( из Лиги Наций) + 1из Лиги Наций ну и из группы G сюда может полететь. И того в 1 посеве по группам1 квартет Португалия (номер 1) 2 квартет Италия/Швецария и 3 Квартет ПольшаРоссия идет уже под № 2 какую-то из этих групп, Шведы а там узнаем попоже. А если мы пройдем в плейофф то 1 группу с Росией избежим :) Осталось только выиграть завтра.
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
15.11.2021 в 08:51
Запоребрик-Португалія - найкраща пара
Ответить
+4
-3
avatar
Romerik (YNWA)
15.11.2021 в 09:04
Вони не можуть грати між собою
Ответить
+3
-1
дома лучше) (Буда)
15.11.2021 в 14:38
а оркаина на все это наблюдает дома по ТВ)))
Ответить
+1
-19
avatar
okolegko (Київ)
16.11.2021 в 10:09
Орк-аїна — це пацакія
+5
0
avatar
Serega1111 (Киев)
16.11.2021 в 23:54
Наблюдать по ТВ как размазывают ка.ца.пское го.вно по газону - тоже приятно
+2
0
aleks68
17.11.2021 в 00:37
росПЕДЕРАЦИЯ-в .опе
+1
0
rjhxb61@ukr.net (киев)
15.11.2021 в 02:05
Австрия в плей-офф за прошлогоднюю Лигу Наций.
Ответить
+1
-1
Snikkersonya
14.11.2021 в 23:58
Македонию где прошляпили ?
Ответить
+1
-1
ГенриВол (Волочиськ)
14.11.2021 в 23:57
Якщо попадем в плейофф, то перший матч на виїзді, а контінгент буде ще той...
Ответить
+4
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.11.2021 в 19:06
Завтра надо на работу ((((
Ответить
+1
-7
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.11.2021 в 18:58
Скоро будем в плей-офф)) Больше матчей, это круто будет!
Ответить
0
-6
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
14.11.2021 в 18:56
Буде 10 других місць плюс скоріш за все Австрія та Чехія з ЛН. І не зовсім зрозуміло з господарями полів у півфіналах і фіналах.
Ответить
+2
-2
Зритель (Харьков)
14.11.2021 в 20:44
Господарі поля у півфіналах - 6 команд, які набрали найбільше очок у групах (матчі з 6-ми місцями не рахуються). При рівній кількості очок - різниця м'ячів, кількість м'ячів Україна, якщо пройде у плей-офф - 100% гратиме півфінал на виїзді. Господарі поля у фіналі - за жеребом.
Ответить
+7
0
androma (Вересневе)
14.11.2021 в 18:51
Чому б не написати що в плей-оф буде не троє шляхів а три групи.
Ответить
+7
0
Запорізьке Торпедо (zp)
14.11.2021 в 18:46
опа а я думал будет традиционное плей-офф
Ответить
+1
0
avatar
Serega1111 (Киев)
14.11.2021 в 18:44
Объединили бы эту инфу с тем, кто вышел напрямую, чтобы людям удобнее было...
Ответить
+3
0
Maximum (Торонто)
14.11.2021 в 18:39
Всего 3 путевки на мундиаль через стыковые матчи, не 4 как в тексте написано.
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+1
0


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