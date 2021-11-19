Ярмоленко повторил достижение Шевченко в сборной Украины

В 2021 году сборная Украины забила 25 мячей. Почти половину из них записали на свой счет Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко, по 6 раз поражавшие ворота соперников, причем в четырех матчах - синхронно.

Яремчук после двухлетнего перерыва 2-й раз удостоился звания бомбардир года, а Ярмоленко и вовсе 7-й, повторив тем самым достижение Андрея Шевченко.

В 2011-м, 2013-м, 2014-м, 2016-м и 2017-м он единолично возглавлял список голеадоров национальной дружины, а в 2015-м - на пару с Артемом Кравцем.

К слову, именно Ярмоленко принадлежит рекорд сборной за год, установленный им в 2016 году - 7 мячей.