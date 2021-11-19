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Ярмоленко повторил достижение Шевченко в сборной Украины

Национальная сборная Украины
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Яремчук и Ярмоленко стали лучшими бомбардирами сборной в 2021 году

Ярмоленко повторил достижение Шевченко в сборной Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В 2021 году сборная Украины забила 25 мячей. Почти половину из них записали на свой счет Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко, по 6 раз поражавшие ворота соперников, причем в четырех матчах - синхронно.

Яремчук после двухлетнего перерыва 2-й раз удостоился звания бомбардир года, а Ярмоленко и вовсе 7-й, повторив тем самым достижение Андрея Шевченко.

В 2011-м, 2013-м, 2014-м, 2016-м и 2017-м он единолично возглавлял список голеадоров национальной дружины, а в 2015-м - на пару с Артемом Кравцем.

К слову, именно Ярмоленко принадлежит рекорд сборной за год, установленный им в 2016 году - 7 мячей.

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В статье: Андрей Ярмоленко Андрей Шевченко Украина Роман Яремчук
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Источник:
Sport.ua

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