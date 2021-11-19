Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ярмоленко повторил достижение Шевченко в сборной Украины
Яремчук и Ярмоленко стали лучшими бомбардирами сборной в 2021 году
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В 2021 году сборная Украины забила 25 мячей. Почти половину из них записали на свой счет Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко, по 6 раз поражавшие ворота соперников, причем в четырех матчах - синхронно.
Яремчук после двухлетнего перерыва 2-й раз удостоился звания бомбардир года, а Ярмоленко и вовсе 7-й, повторив тем самым достижение Андрея Шевченко.
В 2011-м, 2013-м, 2014-м, 2016-м и 2017-м он единолично возглавлял список голеадоров национальной дружины, а в 2015-м - на пару с Артемом Кравцем.
К слову, именно Ярмоленко принадлежит рекорд сборной за год, установленный им в 2016 году - 7 мячей.
Популярное сейчас
- Шахтёр и Динамо делят первое место, Заря - третья. Таблица УПЛ 2021/22
- Не могу назвать его мужчиной. Даша Савина высказалась про Дениса Попова
- Шахтер нашел усиление в Аргентине, УАФ представила Риццоли. Главные новости за 18 ноября
- Проползли. Босния и Герцеговина - Украина 0:2. Видео голов и обзор матча
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО
Новости по теме
- 12:13 Украинские Украина впервые сыграла 18 матчей за год. Почти половина завершилась со счетом 1:1
- 08:39 Украинские Ничья с французами не может оправдать провал в Казахстане. Первые впечатления от сборной Петракова
- 12:55 Украинские Чем удивлять Англию: два-три опорника, возможно, Зубков, и просто не выпускать Миколенко