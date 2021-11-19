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"Игроки должны чувствовать тренера" - Беланов сравнил Петракова и Лобановского

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Функционер УАФ рассказал о назначении главного тренера сборной

"Игроки должны чувствовать тренера" - Беланов сравнил Петракова и Лобановского

uaf.ua

Новина українською

Легендарный украинский футболист и обладатель Золотого мяча 1986 года Игорь Беланов, который сейчас занимает должность в УАФ, поделился мнением о назначении Александра Петракова главным тренером национальной сборной Украины.

"Думаю, что Петраков заслужил стать главным тренером сборной. Во-первых, он принял команду в очень ответственный момент, это дорогого стоит. Он очень толерантный. Возможно, еще не хватает того опыта, который должен быть, но это приходит с годами. Поэтому хочется его поддержать. Самое главное, что в него верят ребята, это очень важно.

Игроки должны чувствовать тренера. Это то же самое, что Лобановский: он все для нас делал, и мы старались отдать все, что могли, на футбольном поле. Не было такого, что кто-то был лучше, а кто-то хуже. Это была одна команда, мы работали и выполняли то, что должны были", — сказал Беланов.

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В статье: Украина Игорь Беланов Александр Петраков
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Источник:
ТК Футбол

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