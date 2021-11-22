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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Гамула: Болею за обе сборные - Украины и России

Национальная сборная Украины
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(6 голосов)

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Гамула: Болею за обе сборные - Украины и России

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Новина українською

Известный украинский тренер Игорь Гамула, который в последние годы работал в России, высказался об условной возможности проведения матчей между сборными этих стран.

— Среди соперников сборной Украины в плей-офф ЧМ-2022 в списке сеянных значится Россия. Понятное дело, что по известным причинам сборная Украины с ней не встретится. Но если гипотетически предположить, что сыграть им пришлось бы, как думаете: чья бы взяла?

— Да, уже давно было сказано, что Украина и Россия в плей-офф не будут между собой играть. А дать ответ на ваш вопрос мне сложно, так как я болею за обе сборные. Мне очень хотелось бы, чтобы они попали на чемпионат мира в Катар. Если говорить об украинской национальной команде, то ей придется сложно, так как в списке сеянных помимо признанных фаворитов Италии и Португалии значатся такие сильные сборные, как Швеция, Шотландия и Уэльс.

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В статье: Украина Россия Игорь Гамула
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Комментарии (17)
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igor_ignat (Weimar)
22.11.2021 в 21:56
гамула,-ето хто такая?
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0
0
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Очманілий Заєць (Odessa)
22.11.2021 в 21:22
Будьте зглядними, панове!Уявіть собі, щоб хтось, живучи у Мордорі, міг би заявити, що він не вболіває за Мордор. З'їли б з гівном.Це ще Вова Пукін носиться з "атнім наротам", тому заявляти, що вболіваєш за Україну - відносно безпечно. Проте, щойно західні монголи відчують усю безперспективність своєї облудності "пачті адін на рот", кожен, хто заявлятиме, що вболіває за Україну, негайно ставатиме сусідом по нарам Олекси Навального.
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0
0
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Serega1111 (Киев)
22.11.2021 в 21:30
Можно просто ничего не говорить, за это не посадят
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+1
0
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Serega1111 (Киев)
22.11.2021 в 21:11
Ну и пашол ты Гамула нах.ер
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+1
0
SoLoMoN1607 (N .K)
22.11.2021 в 21:02
Россию и не сеяная команда прибьет -Польша однозначно Австрия-без вариантов Турция -на много сильнее Чехия -тоже не подарок Сев Македония - один соперник по зубам ( но вспомним ЧЕ Украине ой как было не сладко с ними)
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0
0
magnum power (БОМЖ)
22.11.2021 в 20:39
залишається побажати цьому фізруку, щоб війна прийшла і до його хати.
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+5
-1
balamyt (Boston)
22.11.2021 в 20:37
Пусть и дятел..но свой - укр.-й ...Он хоть за укр. команду тоже болеет..А сколько укр. живет в России и гав..кают оттуда из СМИ с промытыми там мозгами.. Разве это нормально...
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+3
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.11.2021 в 20:35
Он просто болеет!
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+2
0
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
22.11.2021 в 20:32
Для Украины на сегодняшний день Россия былабы шикарно проходным соперником, и в самой РФ это тоже знают, и благодарят ФИФА что Украина их обходит стороной, ибо позора было бы не избежать…
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+2
0
Tom Valentine (Bolintci)
22.11.2021 в 20:25
"Відомий український тренер" - ну это просто издевательство. Тренером в Украине всего три года был, и то не подряд. Игроком - то же самое. 99% - в росисии.
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+3
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.11.2021 в 20:37
там и понятие "тренер" - не про него! шоумен - не более))
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+2
-1
rivnenskyi (Рівне)
22.11.2021 в 20:25
Не зрозумів - чому підзаголовок підписано як "Гарна позиція"? Сайт геть став ватним?
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+2
-3
avatar
Romerik (YNWA)
22.11.2021 в 20:38
Сарказм же
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+5
0
rivnenskyi (Рівне)
22.11.2021 в 20:41
Щось не схоже.
0
-3
Algrab (Костопiль)
22.11.2021 в 20:13
Довбодятел...
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+4
-6
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.11.2021 в 20:05
дятел
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+6
-6
avatar
Динамiт (Василькiв)
22.11.2021 в 20:09
1000%
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+5
-6


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