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Гамула: Болею за обе сборные - Украины и России
Хорошая позиция
Известный украинский тренер Игорь Гамула, который в последние годы работал в России, высказался об условной возможности проведения матчей между сборными этих стран.
— Среди соперников сборной Украины в плей-офф
— Да, уже давно было сказано, что Украина и Россия в плей-офф не будут между собой играть. А дать ответ на ваш вопрос мне сложно, так как я болею за обе сборные. Мне очень хотелось бы, чтобы они попали на чемпионат мира в Катар. Если говорить об украинской национальной команде, то ей придется сложно, так как в списке сеянных помимо признанных фаворитов Италии и Португалии значатся такие сильные сборные, как Швеция, Шотландия и Уэльс.
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