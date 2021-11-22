Гамула: Болею за обе сборные - Украины и России

Известный украинский тренер Игорь Гамула, который в последние годы работал в России, высказался об условной возможности проведения матчей между сборными этих стран.

— Среди соперников сборной Украины в плей-офф ЧМ-2022 в списке сеянных значится Россия. Понятное дело, что по известным причинам сборная Украины с ней не встретится. Но если гипотетически предположить, что сыграть им пришлось бы, как думаете: чья бы взяла?

— Да, уже давно было сказано, что Украина и Россия в плей-офф не будут между собой играть. А дать ответ на ваш вопрос мне сложно, так как я болею за обе сборные. Мне очень хотелось бы, чтобы они попали на чемпионат мира в Катар. Если говорить об украинской национальной команде, то ей придется сложно, так как в списке сеянных помимо признанных фаворитов Италии и Португалии значатся такие сильные сборные, как Швеция, Шотландия и Уэльс.