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Буряк: Шотландия - это такая элитная британская команда со специфической тактикой

Национальная сборная Украины
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Продолжаем разбирать шотландский футбол

Буряк: Шотландия - это такая элитная британская команда со специфической тактикой

фото - Getty Images

Новина українською

Известный украинский тренер и футболист Леонид Буряк оценил соперника сборной Украины по плей-офф квалификации чемпионата мира-2022, а именно национальную команду Шотландии.

"Шотландия в свое время непростую сборную СССР обыгрывала. Играть в Шотландии очень и очень сложно. Еще год-два назад о сборной Шотландии никто не говорил. А сейчас новое поколение достаточно убедительно играет. Сейчас это такая элитная британская команда. Специфическая тактика у шотландцев. Конечно, играть в Шотландии очень сложно.

В случае победы над Шотландией второй матч мы также сыграем на выезде. Исходя из того, как австрийцы с нами сыграли на Евро и как они прошли отборочный цикл к мундиалю, можно сказать, что у Австрии хорошая команда. Я думаю, австрийцы могут обыграть Уэльс. И в таком случае мы можем еще раз пересечься с Австрией. Но нужно готовиться к матчу с шотландцами. Нужно потихоньку готовиться к игре с Шотландией.

Италия и Португалия могут сойтись в матче плей-офф за выход на чемпионат мира? Жалко, что Италия второй раз кряду может не попасть на чемпионат мира. Конечно, это две хорошие, уникальные команды с хорошими исполнителями. Жалко, что жребий так распорядился. Но такой футбол сейчас. Лигу чемпионов может выиграть команда, которая никогда чемпионом своей страны не становилась. Это те парадоксы, которые есть в современном футболе", - сказал Буряк.

Напомним, что в полуфинальных и финальных противостояниях будет сыграно по одному матчу. Полуфиналы запланированы на 24 марта 2022 года, финалы – на 29 марта 2022 года.

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В статье: Украина Леонид Буряк Шотландия
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