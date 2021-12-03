Петр Кушлык: У команды Шевченко еще впереди, а шотландцы могут загнать нашу сборную на Говерлу

Бывший тренер "Прикарпатья", "Запарпатья", "Бескида", а также польского "Видзева" Петр Кушлык дал свою характеристику актуальным футбольным событиям Украины и мира.

- Хочется по-человечески поддержать Шевченко, чтобы он не отчаивался - все-таки у его нынешней команды еще все впереди, - начинает Петр Кушлык. – За три тура нельзя команду изменить, чтобы она сразу же забегала и заиграла так, как хотелось бы. Это невозможно, ведь это процесс непростой. В моей тренерской карьере похожая ситуация тоже была. Даже хуже. Когда я принимал польский "Видзев" (а это было в сезоне-2000/01, в 10-м туре чемпионата), то команда находилась на 16-м месте с четырехочковым отставанием от 15-го. Пришлось догонять. И "Видзеву" тогда удалось выскочить из опасной зоны на 12-ю строчку. Это был тяжелый труд, и все те сложности, которые выпали на долю коллектива и мою личную, нужно было претерпеть. Следует набраться терпения и нашему тренеру в Серии А. Во-первых, с тех пор, как он пришел в "Дженоа", не прошло еще и месяца – а это слишком малый срок для любого специалиста. Во-вторых, по календарю в соперники попались сильные команды – в частности, "Рома" и "Милан". А в ближайшее время подопечных Андрея Шевченко ждут не менее серьезные испытания, в которых по очереди придется сыграть с "Ювентусом", в дерби с "Сампдорией", "Лацио" и "Аталантой". Думаю, что из всех этих матчей "Дженоа" нужно взять минимум три-четыре очка. Для Шевы это будет большой плюс, и за это время команда должна набрать обороты и выйти на надлежащий уровень. Не тактический, а прежде всего функциональный. Верю, что Шевченко справится с работой. Тем более, что в своем штабе у него хороший помощник.

- Александру Петракову, сменившему Андрея Шевченко на посту рулевого сборной Украины, придется готовить подопечных к очередному испытанию в борьбе за путевку на чемпионат мира – матчам плей-офф. Как оцениваете жребий, выбравший в соперники на первом этапе стыковых игр Шотландию?

- Игра с шотландцами для нашей команды будет сродни финальной. Следующую встречу – с победителем пары Уэльс – Австрия даже не учитываю. Уверен: если сборная Украины одолеет Шотландию, то она пройдет и следующего соперника. Но пока хотелось бы предостеречь наших ребят от той эйфории, которая охватила всю футбольную Украину после того, как по жребию удалось не попасть на Италию и Португалию. Если кто-то думает, что Шотландия является не столь серьезным соперником по сравнению с этими обеими сборными, то тот ошибается. Следует учитывать, что все шотландские футболисты на протяжении зимы играют в разных европейских чемпионатах (преимущественно – английской Премьер-лиге), поэтому будут на ходу. Это - во-первых. А во-вторых, нельзя не отметить наставника шотландцев Стива Кларка. Этот человек прошел большую тренерскую школу, он имеет немалый опыт. Кларк способен умело поставить тактику, да и в других компонентах он знает толк. Поэтому украинцам некогда будет ходить пешком, им стоит отдаваться игре с 1-й до 95-й минуты. В-третьих, если брать наших футболистов – тех же Малиновского и Зинченко, то никто не играет в основном составе своих клубов, а преимущественно выходит на замену. Да и Яремчук тоже принимает участие в основе "Бенфики" нерегулярно. Шотландцы все будут в форме, и к заключительной части марта подойдут в боевой готовности. Так что даже не следует думать, что их можно забросать шапками. Об этом не может быть и речи! Сборную Шотландии стоит если не опасаться, то остерегаться. Тем более, когда она играет дома при своей публике. Британцы на своей домашней арене так понесутся, что загонят нас на Говерлу! Так что радоваться тому, что по жребию выпала шотландская сборная, громко не стоит. Ведь с одной стороны это вроде бы и хорошо, но в то же время – не очень. Впрочем, все в руках нашей команды. Ей следует достаточно серьезно готовиться, а ребята должны подойти к этому поединку со всей ответственностью, - сказал Петр Кушлык.