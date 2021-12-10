Григорчук - о плей-офф ЧМ-2022: Это у шотландцев какие-то минимальные шансы

Украинский тренер Роман Григорчук высказался о шансах сборной Украины в матче плей-офф ЧМ-2022 против Шотландии.

"У сборной Украины, мне кажется, сейчас плеяда игроков с огромным потенциалом. Думаю, сборная достигнет больших результатов. Шотландия? Конечно, мы можем добиться результат. Это у шотландцев какие-то минимальные шансы.

Нужно разумно относиться к сопернику, но все в наших руках. Не вижу другого результат, чем выход Украины на ЧМ-2022", - сказал Григорчук.