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Григорчук - о плей-офф ЧМ-2022: Это у шотландцев какие-то минимальные шансы

Национальная сборная Украины
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Довольно позитивный настрой

Григорчук - о плей-офф ЧМ-2022: Это у шотландцев какие-то минимальные шансы

Новина українською

Украинский тренер Роман Григорчук высказался о шансах сборной Украины в матче плей-офф ЧМ-2022 против Шотландии.

"У сборной Украины, мне кажется, сейчас плеяда игроков с огромным потенциалом. Думаю, сборная достигнет больших результатов. Шотландия? Конечно, мы можем добиться результат. Это у шотландцев какие-то минимальные шансы.

Нужно разумно относиться к сопернику, но все в наших руках. Не вижу другого результат, чем выход Украины на ЧМ-2022", - сказал Григорчук.

Напомним, что в рамках плей-офф отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Украины сыграет на выезде с Шотландией. Этот поединок состоится 24 марта следующего года. В случае, если украинцы пройдут Шотландию, они выйдут на победителя пары Уэльс-Австрия.

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В статье: Роман Григорчук Украина
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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