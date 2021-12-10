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Григорчук - о плей-офф ЧМ-2022: Это у шотландцев какие-то минимальные шансы
Довольно позитивный настрой
Украинский тренер Роман Григорчук высказался о шансах
"У сборной Украины, мне кажется, сейчас плеяда игроков с огромным потенциалом. Думаю, сборная достигнет больших результатов. Шотландия? Конечно, мы можем добиться результат. Это у шотландцев какие-то минимальные шансы.
Нужно разумно относиться к сопернику, но все в наших руках. Не вижу другого результат, чем выход Украины на ЧМ-2022", - сказал Григорчук.
Напомним, что в рамках плей-офф отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Украины сыграет на выезде с Шотландией. Этот поединок состоится 24 марта следующего года. В случае, если украинцы пройдут Шотландию, они выйдут на победителя пары Уэльс-Австрия.
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