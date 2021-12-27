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Петраков добавил еще одного игрока в расширенную заявку сборной Украины - СМИ

Национальная сборная Украины
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Всего в расширенном списке 36 футболистов

Петраков добавил еще одного игрока в расширенную заявку сборной Украины - СМИ

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Алексей Гуцуляк находится в расширенном списке игроков сборной Украины, которым будут оформлять британскую визу перед матчем с Шотландией в квалификации ЧМ-2022. Об этом сообщает журналист каналов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

Всего в расширенном списке 36 футболистов. Матч с Шотландией состоится 24 марта в Глазго.

24-летний Гуцуляк выступал за юношеские и молодежную сборные Украины, в национальную команду не вызывался. В нынешнем сезоне хавбек провел 13 матчей за "Днепр-1", в которых забил 4 гола и выполнил 2 ассиста.

Напомним, ранее Александр Петраков внес полузащитника "Шахтера" Михаила Мудрика в расширенный список национальной команды.

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В статье: Украина Александр Петраков
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Источник:
BurBuzz

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zafo73
27.12.2021 в 16:26
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