Петраков добавил еще одного игрока в расширенную заявку сборной Украины - СМИ

Полузащитник "Днепра-1" Алексей Гуцуляк находится в расширенном списке игроков сборной Украины, которым будут оформлять британскую визу перед матчем с Шотландией в квалификации ЧМ-2022. Об этом сообщает журналист каналов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

Всего в расширенном списке 36 футболистов. Матч с Шотландией состоится 24 марта в Глазго.

24-летний Гуцуляк выступал за юношеские и молодежную сборные Украины, в национальную команду не вызывался. В нынешнем сезоне хавбек провел 13 матчей за "Днепр-1", в которых забил 4 гола и выполнил 2 ассиста.

Напомним, ранее Александр Петраков внес полузащитника "Шахтера" Михаила Мудрика в расширенный список национальной команды.