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Воронин: У Блохина всегда была эта тема, кого первого видел — на того и кричал

Национальная сборная Украины
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Олег Владимирович был очень импульсивным тренером

Воронин: У Блохина всегда была эта тема, кого первого видел — на того и кричал

Новина українською

Экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин вспомнил о стычке с главным тренером "сине-желтых" Олегом Блохиным во время матча с Италией (1:2) в сентябре 2007 года.

"Вышел я на замену в матче с Италией. Не помню, кто отдал мне передачу в область уха, от меня мяч отлетел к Пирло, а он, красавец, вышел один на один и до свидания. А у Блохина всегда была эта тема, что когда надо было кому-то напихать, он выбегал со скамейки и кого первого видел — на того и кричал.

И тут я. Он на меня кричит, а я стою — две минуты, как вышел на поле. Я стою, он что-то орет, я поворачиваю голову назад, может, кому-то другому пихает, а не —мне. Я посмотрел назад — думаю, вряд ли эти слова адресованы Пирло, походу мне.

Ну и пошло уже. Я ему что-то ответил, а он мне говорит: "Я тебя сейчас уберу“ или что-то такое. Я начал уходить с поля, говорю Милевскому: "Иди, меняй“. Потом Баль и меня, и Блохина еле успокоил. Я после матча попросил прощения у Блохина", — рассказал Воронин.

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В статье: Украина Андрей Воронин Олег Блохин
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Источник:
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