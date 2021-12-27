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Воронин: У Блохина всегда была эта тема, кого первого видел — на того и кричал
Олег Владимирович был очень импульсивным тренером
Экс-форвард
"Вышел я на замену в матче с Италией. Не помню, кто отдал мне передачу в область уха, от меня мяч отлетел к Пирло, а он, красавец, вышел один на один и до свидания. А у Блохина всегда была эта тема, что когда надо было кому-то напихать, он выбегал со скамейки и кого первого видел — на того и кричал.
И тут я. Он на меня кричит, а я стою — две минуты, как вышел на поле. Я стою, он что-то орет, я поворачиваю голову назад, может, кому-то другому пихает, а не —мне. Я посмотрел назад — думаю, вряд ли эти слова адресованы Пирло, походу мне.
Ну и пошло уже. Я ему что-то ответил, а он мне говорит: "Я тебя сейчас уберу“ или что-то такое. Я начал уходить с поля, говорю Милевскому: "Иди, меняй“. Потом Баль и меня, и Блохина еле успокоил. Я после матча попросил прощения у Блохина", — рассказал Воронин.
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