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Петраков: Прихожу в магазин, а мне говорят, что я похож на тренера сборной. Отвечаю: "Спасибо, буду знать"
Коуч быстро стал узнаваемым
uaf.ua
Наставник сборной Украины Александр Петраков дал комментарий о том, узнают ли его на улицах люди:
- Для вас тяжело столкнуться с тем, что вас узнают на улице?
– Нет, не тяжело. Ни один человек за три месяца, которые я руководил сборной, даже не сказал какое-то негативное слово после неудобной игры, не такого результата. Никто. Все люди поддерживают. Меня на улице останавливали, желали удачи, фотографировались. Никогда никому не отказываю.
Были нюансики. Например, прихожу в тренажерный зал, подходит ко мне парень: "Здравствуйте. Конечно, это не вы. Не может быть, что вы здесь с нами, простыми людьми, были в тренажерном зале. У вас же какие-то отдельные тренажерные залы". Говорю: "У нас нет никаких тренажерных залов. Это я и есть. Живу рядом". Он: "Как это? Вы пришли сами?" Такие нюансы.
В магазине подходит парень: "Это не можете быть вы. Вы просто ходите по магазину". Ну, правильно. Спрашиваю: "А на кого я похож?" Говорит: «На тренера национальной сборной. Вы так на него похожи". Говорю: "Спасибо. Буду знать".
- Не хотите активно вести соцсети?
– Нет. Мне дочь в каком-то году сделала, чтобы я просто читал новости. Смотрю там футбольные новости, у меня там определенный круг друзей. Куда мне активно? Что мне еще простые люди на улицах пожелали: "Не читайте интернет. К вам все люди хорошо относятся", – сказал Петраков.
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