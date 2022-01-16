Петраков: Прихожу в магазин, а мне говорят, что я похож на тренера сборной. Отвечаю: "Спасибо, буду знать"

Наставник сборной Украины Александр Петраков дал комментарий о том, узнают ли его на улицах люди:

- Для вас тяжело столкнуться с тем, что вас узнают на улице?

– Нет, не тяжело. Ни один человек за три месяца, которые я руководил сборной, даже не сказал какое-то негативное слово после неудобной игры, не такого результата. Никто. Все люди поддерживают. Меня на улице останавливали, желали удачи, фотографировались. Никогда никому не отказываю.

Были нюансики. Например, прихожу в тренажерный зал, подходит ко мне парень: "Здравствуйте. Конечно, это не вы. Не может быть, что вы здесь с нами, простыми людьми, были в тренажерном зале. У вас же какие-то отдельные тренажерные залы". Говорю: "У нас нет никаких тренажерных залов. Это я и есть. Живу рядом". Он: "Как это? Вы пришли сами?" Такие нюансы.

В магазине подходит парень: "Это не можете быть вы. Вы просто ходите по магазину". Ну, правильно. Спрашиваю: "А на кого я похож?" Говорит: «На тренера национальной сборной. Вы так на него похожи". Говорю: "Спасибо. Буду знать".

- Не хотите активно вести соцсети?

– Нет. Мне дочь в каком-то году сделала, чтобы я просто читал новости. Смотрю там футбольные новости, у меня там определенный круг друзей. Куда мне активно? Что мне еще простые люди на улицах пожелали: "Не читайте интернет. К вам все люди хорошо относятся", – сказал Петраков.