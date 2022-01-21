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ФИФА начала принимать заявки на покупку билетов на ЧМ-2022. Стоимость - от 70 до 1600 долларов
Заявки будут приниматься до 18 декабря
fifa.com
ФИФА начала принимать заявки на покупку билетов на матчи финальной части ЧМ-2022, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
В течение первого периода, который завершится 8 февраля, болельщики смогут подать свои заявки на билеты. Время подачи заявки не будет иметь значения - все билеты будут распределены после закрытия периода подачи заявок.
Если количество заявок будет превышать лимит, билеты будут распределены с помощью жеребьевки. Все претенденты будут проинформированы о состоянии их заявок до 8 марта. Также будет уведомлено о сроках оплаты билетов.
Можно будет подать заявку на получение до шести билетов на матч, но не более шестидесяти на весь турнир ЧМ-2022 на один почтовый адрес.
Всего будет 3 категории билетов, а также отдельная категория для людей с ограниченными возможностями.
Цены варьируются в зависимости от категорий и матчей - от 250 до 5850 катарских риалов (примерно 70-1 600 долларов)
Напомним, что с
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