ФИФА начала принимать заявки на покупку билетов на ЧМ-2022. Стоимость - от 70 до 1600 долларов

ФИФА начала принимать заявки на покупку билетов на матчи финальной части ЧМ-2022, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

В течение первого периода, который завершится 8 февраля, болельщики смогут подать свои заявки на билеты. Время подачи заявки не будет иметь значения - все билеты будут распределены после закрытия периода подачи заявок.

Если количество заявок будет превышать лимит, билеты будут распределены с помощью жеребьевки. Все претенденты будут проинформированы о состоянии их заявок до 8 марта. Также будет уведомлено о сроках оплаты билетов.

Можно будет подать заявку на получение до шести билетов на матч, но не более шестидесяти на весь турнир ЧМ-2022 на один почтовый адрес.

Всего будет 3 категории билетов, а также отдельная категория для людей с ограниченными возможностями.

Цены варьируются в зависимости от категорий и матчей - от 250 до 5850 катарских риалов (примерно 70-1 600 долларов)