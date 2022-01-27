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Матвиенко: Петраков - хороший тренер. В отпуске я два или три раза разговаривал с ним
Тренер звонит даже в отпуске
Павло Кубанов / УАФ
Защитник "Шахтера" и
"Петраков - хороший тренер. Он общается со всеми. Постоянно звонит и интересуется делами. Александр Васильевич на контакте с игроками.
В отпуске я два или три раза разговаривал с ним. Коллектив сплоченный и дружный, все отлично", — сказал Матвиенко.
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Источник:ТК Футбол
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