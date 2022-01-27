Матвиенко: Петраков - хороший тренер. В отпуске я два или три раза разговаривал с ним

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко высказал свое мнение о главном тренере национальной команды Александре Петракове.

"Петраков - хороший тренер. Он общается со всеми. Постоянно звонит и интересуется делами. Александр Васильевич на контакте с игроками.

В отпуске я два или три раза разговаривал с ним. Коллектив сплоченный и дружный, все отлично", — сказал Матвиенко.