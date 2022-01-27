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Матвиенко: Петраков - хороший тренер. В отпуске я два или три раза разговаривал с ним

Национальная сборная Украины
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Тренер звонит даже в отпуске

Матвиенко: Петраков - хороший тренер. В отпуске я два или три раза разговаривал с ним

Павло Кубанов / УАФ

Новина українською

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко высказал свое мнение о главном тренере национальной команды Александре Петракове.

"Петраков - хороший тренер. Он общается со всеми. Постоянно звонит и интересуется делами. Александр Васильевич на контакте с игроками.

В отпуске я два или три раза разговаривал с ним. Коллектив сплоченный и дружный, все отлично", — сказал Матвиенко.

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В статье: Украина Александр Петраков Николай Матвиенко
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Источник:
ТК Футбол

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