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Ордец: Верил, что что-то изменится, и меня из России вызовут в сборную Украины

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

Также защитник думает, что матч между сборными России и Украины может привести к чему-то хорошему

Ордец: Верил, что что-то изменится, и меня из России вызовут в сборную Украины

Новина українською

Украинский защитник московского "Динамо" Иван Ордец порассуждал о своих шансах вернуться в национальную команду.

— Ты третий год в России: стал шестым и седьмым в РПЛ, остался без сборной, получил тонну хейта из-за переезда в Москву. Ни разу не жалел о переходе?

— О переходе — нет, но был момент, когда я реально заскучал по сборной. Конечно, до сих пор хочется играть за Украину. Но я не маленький — все понимаю.

— После перехода в "Динамо" ты говорил: "Надеюсь, решения по игрокам будет принимать тренер сборной, а не кто-то за него". Ты правда верил, что дождешься вызова из России?

— Естественно. Думал, может, что-то поменяется — мало ли? Не может же все длиться бесконечно... Года полтора надеялся, что ситуация изменится. Но...

— Россию и Украину разводили в стыковых матчах чемпионата мира. Ты бы хотел, чтобы команды сыграли друг с другом?

— Скорее да, чем нет. Мне кажется, это бы привело к чему-то хорошему. Возможно, для начала стоит провести товарищеский матч на сборах. Но хотелось бы, конечно, чтобы команды сыграли на чемпионате мира.

— Как бы сыграли?

— Думаю, сейчас Украина обыграла бы Россию. Да и не только сейчас — год назад бы тоже победила. Потому что есть система и стиль. Не могу говорить про Петракова, но Шевченко на первой тренировке нам сказал: "У меня вы не будете много бегать. Но будете много думать". То есть вариант "бей-беги" исключили сразу: все через пас и открывания.

У Шевченко очень сильный штаб — мы каждую тренировку и игру выстраивали систему. Это привело к тому, что в некоторых матчах могло не быть результата, но игровой рисунок был всегда. Именно это отличало Украину от сборной России. Но сейчас у России тоже очень хороший тренер. Думаю, все наладится.

— Калиниченко вспоминал, что когда Шевченко был игроком, то приезжал в сборную и не знал половину состава?

— Слышал об этом от Воронина. Он рассказывал, как подходил к нему на тренировке и указывал пальцем на первого попавшегося игрока: "Это кто?" Шевченко отвечал: "Откуда я знаю?". Воронин смеялся: "Он тут уже полгода играет".

Забавно, но все логично: в Италии ты не будешь смотреть все матчи чемпионата Украины. Максимум "Шахтер" — "Динамо". Так что неудивительно, что Шевченко приезжал в сборную на пять-шесть дней и кого-то впервые видел.

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В статье: Украина Иван Ордец Динамо (Москва)
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Источник:
sport-express.ru

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Комментарии (4)
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Evgenariys (Чернигов)
01.02.2022 в 18:28
какой, глупый человек, время все шло, а он ничего и не понял
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.02.2022 в 18:08
Господи, прости его.....
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Dimoncho (Kharkiv)
01.02.2022 в 18:06
мне одному кажется, что он какой-то не очень умный?
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+1
-1
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Romerik (YNWA)
01.02.2022 в 18:06
"Вірив, що щось зміниться, і мене з Росії викличуть до збірної України" - дурень думкою багатіє
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+3
-1


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