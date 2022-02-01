Ордец: Верил, что что-то изменится, и меня из России вызовут в сборную Украины

Украинский защитник московского "Динамо" Иван Ордец порассуждал о своих шансах вернуться в национальную команду .

— Ты третий год в России: стал шестым и седьмым в РПЛ, остался без сборной, получил тонну хейта из-за переезда в Москву. Ни разу не жалел о переходе?

— О переходе — нет, но был момент, когда я реально заскучал по сборной. Конечно, до сих пор хочется играть за Украину. Но я не маленький — все понимаю.

— После перехода в "Динамо" ты говорил: "Надеюсь, решения по игрокам будет принимать тренер сборной, а не кто-то за него". Ты правда верил, что дождешься вызова из России?

— Естественно. Думал, может, что-то поменяется — мало ли? Не может же все длиться бесконечно... Года полтора надеялся, что ситуация изменится. Но...

— Россию и Украину разводили в стыковых матчах чемпионата мира. Ты бы хотел, чтобы команды сыграли друг с другом?

— Скорее да, чем нет. Мне кажется, это бы привело к чему-то хорошему. Возможно, для начала стоит провести товарищеский матч на сборах. Но хотелось бы, конечно, чтобы команды сыграли на чемпионате мира.

— Как бы сыграли?

— Думаю, сейчас Украина обыграла бы Россию. Да и не только сейчас — год назад бы тоже победила. Потому что есть система и стиль. Не могу говорить про Петракова, но Шевченко на первой тренировке нам сказал: "У меня вы не будете много бегать. Но будете много думать". То есть вариант "бей-беги" исключили сразу: все через пас и открывания.

У Шевченко очень сильный штаб — мы каждую тренировку и игру выстраивали систему. Это привело к тому, что в некоторых матчах могло не быть результата, но игровой рисунок был всегда. Именно это отличало Украину от сборной России. Но сейчас у России тоже очень хороший тренер. Думаю, все наладится.

— Калиниченко вспоминал, что когда Шевченко был игроком, то приезжал в сборную и не знал половину состава?

— Слышал об этом от Воронина. Он рассказывал, как подходил к нему на тренировке и указывал пальцем на первого попавшегося игрока: "Это кто?" Шевченко отвечал: "Откуда я знаю?". Воронин смеялся: "Он тут уже полгода играет".

Забавно, но все логично: в Италии ты не будешь смотреть все матчи чемпионата Украины. Максимум "Шахтер" — "Динамо". Так что неудивительно, что Шевченко приезжал в сборную на пять-шесть дней и кого-то впервые видел.