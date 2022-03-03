УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Украина официально попросила перенести стыковой матч против Шотландии
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина официально попросила перенести стыковой матч против Шотландии

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Нам сейчас не до футбола

Украина официально попросила перенести стыковой матч против Шотландии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская ассоциация футбола обратилась к ФИФА и УЕФА с просьбой о переносе матча плей-офф квалификации отбора к ЧМ-2022 против Шотландии, сообщает Reuters.

Изначально матч должен был пройти 24 марта в Глазго, но из-за российского вторжения в Украину спорт отошел даже не на второй план - о нем вообще забыли; множество игроков сидят в бомбоубежищах, рискуя жизнями.

ФИФА и УЕФА пока не ответили на запрос Reuters о том, что будут делать; СМИ ранее писали, что шотландцы не против переноса.

ЧМ-2022 стартует в Катаре аж в ноябре, так что теоретически, если войну удастся прекратить в обозримом будущем, время еще есть.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Шотландия ФИФА война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Reuters

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...