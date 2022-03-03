Украина официально попросила перенести стыковой матч против Шотландии

Украинская ассоциация футбола обратилась к ФИФА и УЕФА с просьбой о переносе матча плей-офф квалификации отбора к ЧМ-2022 против Шотландии, сообщает Reuters.

Изначально матч должен был пройти 24 марта в Глазго, но из-за российского вторжения в Украину спорт отошел даже не на второй план - о нем вообще забыли; множество игроков сидят в бомбоубежищах, рискуя жизнями.

ФИФА и УЕФА пока не ответили на запрос Reuters о том, что будут делать; СМИ ранее писали, что шотландцы не против переноса.

ЧМ-2022 стартует в Катаре аж в ноябре, так что теоретически, если войну удастся прекратить в обозримом будущем, время еще есть.