Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цыганык: Если Ракицкий подходит Петракову, то он должен быть в сборной
А вы как считаете?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Игорь Цыганык выразил свое мнение о том, должен ли Ярослав Ракицкий вызываться в сборную Украины.
"Я считаю, что заслужил. У него четкая позиция и история. Он не тянул и не ожидал, чем все закончится, а в первый же день расторг контракт с "Зенитом" и высказался о войне.
Большинство стали высказываться после пяти дней, а он не побоялся сразу все сказать. Равно как и Воронин. Если Ракицкий подходит по игровым качествам Петракову, то, конечно, он должен быть в сборной", - заявил Цыганик.
Ракицкий не вызывался в сборную после перехода в Зенит зимой 2019-го. Сейчас он
Популярное сейчас
- "Чё вы тупите? Есть гражданские - в расход всех". СБУ перехватила очередной разговор оккупантов
- Абрамович попросил своих состоятельных друзей одолжить ему деньги на зарплаты персоналу
- О НАТО, договоренностях с рф и Мариуполе. Зеленский дал интервью украинским журналистам
- Директор УПЛ: Ребята с передовой просят, чтобы сыграла сборная Украины
- "Фашистам п...ц". Известный шеф-повар назвал самое страшное оружие Украины
- Две легенды. Месси встретился с другой культовой аргентинской десяткой. ФОТО