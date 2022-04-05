Цыганык: Если Ракицкий подходит Петракову, то он должен быть в сборной

Игорь Цыганык выразил свое мнение о том, должен ли Ярослав Ракицкий вызываться в сборную Украины.

"Я считаю, что заслужил. У него четкая позиция и история. Он не тянул и не ожидал, чем все закончится, а в первый же день расторг контракт с "Зенитом" и высказался о войне.

Большинство стали высказываться после пяти дней, а он не побоялся сразу все сказать. Равно как и Воронин. Если Ракицкий подходит по игровым качествам Петракову, то, конечно, он должен быть в сборной", - заявил Цыганик.