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Цыганык: Если Ракицкий подходит Петракову, то он должен быть в сборной

Национальная сборная Украины
(5 голосов)

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Цыганык: Если Ракицкий подходит Петракову, то он должен быть в сборной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Игорь Цыганык выразил свое мнение о том, должен ли Ярослав Ракицкий вызываться в сборную Украины.

"Я считаю, что заслужил. У него четкая позиция и история. Он не тянул и не ожидал, чем все закончится, а в первый же день расторг контракт с "Зенитом" и высказался о войне.

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Большинство стали высказываться после пяти дней, а он не побоялся сразу все сказать. Равно как и Воронин. Если Ракицкий подходит по игровым качествам Петракову, то, конечно, он должен быть в сборной", - заявил Цыганик.

Ракицкий не вызывался в сборную после перехода в Зенит зимой 2019-го. Сейчас он поддерживает форму с "Металлистом" в Турции.

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В статье: Ярослав Ракицкий Украина
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Источник:
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Комментарии (3)
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Лекарь (село Дарница)
06.04.2022 в 00:18
Я же сьогодні писав, що Циганик - їбанько.
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0
-1
Лекарь (село Дарница)
06.04.2022 в 00:17
Я - проти.
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
06.04.2022 в 00:11
Это решать болельщикам а не Петракову или Цыганыку. Зборная играет для страны а не одного человека.
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0
-1

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