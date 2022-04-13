Нужно хорошо подготовиться. УАФ ведет переговоры с двумя сборными для спаррингов с Украиной

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов поделился секретом о том, с кем украинская сборная может провести спарринг для подготовки к плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022.

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"Сейчас идет поиск хороших сборов и спарринг-партнеров, мы действительно считаем, что должны не просто сыграть, а победить в стыковых матчах отбора на ЧМ 2022, и нам нужно хорошо подготовиться.

У нас ребята были в хорошей игровой форме и с нашей стороны, нужно им дать возможность в такой форме остаться. Сейчас находимся в стадии переговоров с некоторыми странами для сборов и проведения матчей с Францией и Северной Македонией, но это мы расскажем немного позже", - заявил Протасов в интервью Футбол NEWS.

Предварительно, Украина должна будет сыграть против Шотландии в июне 2022-го года.